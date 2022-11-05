https://sputniknews.com.tr/20221105/okyanusa-dusen-is-insani-dilek-ertek-11-gundur-araniyor-1063105631.html
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor
İş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T17:49+0300
2022-11-05T17:49+0300
2022-11-05T17:50+0300
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okyanus
dilek ertek
haiti
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Dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı 70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği belirtildi.Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20210707/is-insani-ali-riza-gultekin-cinayeti-davasinda-mahkeme-heyeti-cekildi-1044912311.html
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okyanus, dilek ertek, haiti
okyanus, dilek ertek, haiti
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor
17:49 05.11.2022 (güncellendi: 17:50 05.11.2022) Abone ol
İş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören yapılacağı açıklandı.
Dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı 70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü.
Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.
Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği belirtildi.
Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.