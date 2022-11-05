https://sputniknews.com.tr/20221105/okyanusa-dusen-is-insani-dilek-ertek-11-gundur-araniyor-1063105631.html

Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor

Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor

İş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T17:49+0300

2022-11-05T17:49+0300

2022-11-05T17:50+0300

türkiye

okyanus

dilek ertek

haiti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063105046_0:40:2001:1165_1920x0_80_0_0_24b356ecb9377da1249b4b2392ddb8be.jpg

Dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı 70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği belirtildi.Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20210707/is-insani-ali-riza-gultekin-cinayeti-davasinda-mahkeme-heyeti-cekildi-1044912311.html

türkiye

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okyanus, dilek ertek, haiti