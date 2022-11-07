https://sputniknews.com.tr/20221107/ryazanin-istanbul-ticari-misyonu-turkiye-rusyanin-kilit-stratejik-ortaklarindan-biridir-1063159971.html

Ryazan'ın İstanbul ticari misyonu: Türkiye, Rusya'nın kilit stratejik ortaklarından biridir

Ryazan'ın İstanbul ticari misyonu: Türkiye, Rusya'nın kilit stratejik ortaklarından biridir

İstanbul'da InterContinental Hotel’de gerçekleşen Turkey & Ryazan’ iş programı kapsamında katılımcılara Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nin yatırım imkanları, Ryazan... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T17:00+0300

2022-11-07T17:00+0300

2022-11-07T17:00+0300

görüş

rusya

türkiye

ryazan

ticaret

istanbul

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEIK) destekleri ile gerçekleşen forum Türk iş dünyasının, Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nden iş heyetleri üyelerinin, bölgenin önde gelen şirket temsilcilerinin ve bölge yöneticilerinin aralarında bulunduğu 50'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.İş forumu sırasında Türkiye ve Rusya iş çevrelerinin temsilcileri, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği imkanları ve ileriye dönük beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Etkinlik kapsamında gıda ve tarım ürünleri üretiminden 3D lazer tarama sistemlerine ve reklam veri yönetimine kadar çeşitli sektör liderlerini temsil eden Ryazan’ın en büyük şirketlerinin sunumu yapıldı. Takdim edilen büyük ihracat şirketleri Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Japonya, Singapur ve diğer ülkeler dahil olmak üzere yurtdışında aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.İş forumu kapsamında Türkiye iş çevrelerinin temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların görüşlerini paylaştığı, iş birliği imkanlarını ve perspektiflerini istişare ettiği, 'soru-cevap' bölümünün yapıldığı programda 'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi ile Ryazan İhracat Merkezi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.Ryazan Bölgesi Vali Yardımcısı A. A. Branov, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “İstanbul'da iş misyonu ile bulunmak bizim için büyük bir onurdur. Bu ziyaretle Türkiye ile uzun vadeli ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurma konusunda büyük umutlar bağlamış bulunuyoruz. Büyüme için iyi noktalar bulduk. Türk tarafıyla işbirliği açısından bizim için ilginç olan birçok alan var. Ryazan bölgesi ile Türkiye arasındaki ticari ciro daha şimdiden 14 milyon dolara ulaştı, bu oldukça ciddi bir rakam. Kat kat büyümeye elverişli noktalar olduğunun bilincindeyiz."Ryazan Bölgesi hükümetinin Başkan Yardımcısı A. A. Nikitin ise Ryazan Bölgesi'nden iş heyetinin Türkiye'ye ilk ziyaretinin 2018 yılında gerçekleştiğini, çok sayıda verimli görüşmenin yapıldığını aktardı. O zamandan bu yana dünyada birçok şeyin değiştiğine dikkat çeken Nikitin, “Dünya jeopolitik ve makroekonomik açıdan farklılaştı. İşbirliğinin öncelikleri ve gelişim yönleri kapsamlı biçimde değişti. Bu koşullarda Türkiye'yi haklı olarak Rusya'nın kilit stratejik ortaklarından biri kabul ederek Türkiye'ye bir iş misyonu düzenlemeye karar verdik. Türkiye ve Ryazan Bölgesi’nin çok sayıda temas ve karşılıklı çıkar noktası bulunuyor. Sizinle aynı dilde, bölgelerimizin kalkınma dilinde konuşuyoruz” diye konuştu.Rus yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece geçen yıl Ryazan Bölgesi’nden Türkiye'ye yapılan ürün ihracat hacmi iki katına çıktı. Türkiye'ye ağırlıklı olarak petrol ürünleri, bitüm ürünleri, taş ürünleri, elektrik dağıtım cihazları tedarik ediyoruz. İstanbul'daki gökdelenlerin bir kısmının kaplamaları Ryazan camından yapıldı. Ryazan Bölgesi’nin Moskova'ya yakınlığı, kaliteli yatırım politikamız dikkate alındığında Ryazan Bölgesi’nin Türk yatırımları için yeni bir yön olabilir. Türkiye'ye yüksek kalifiyeli işgücü akışı olduğunu, modern altyapının geliştiğini, yüksek teknoloji alanındaki projeleri, lojistik merkezi olarak büyük potansiyele sahip avantajlı coğrafi konumunu görüyoruz. Çeşitli alanlarda işbirliğinin hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Ryazan Bölgesi için yararlı olacağını anlıyoruz. Tüm bu nedenler tekliflerimizi oluşturmamız için ilham verdi. İş insanlarımız bu teklifleri Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşüyor. Konukları her zaman memnuniyetle karşılıyoruz ve Türk heyetini Ryazan Bölgesi’ne karşı ziyarette bulunmaya davet ediyoruz."DEIK Türk-Rus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Didar Sevdil Yıldırım, yaptığı konuşmada etkinlik çerçevesinde Türkiye ve Ryazan Bölgesi’nden girişimciler arasında verimli görüşmeler yapıldığını belirtti.Türkiye'nin Rusya ile karşılıklı yarara dayalı işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Yıldırım, iki ülke arasında gıda sektöründe işbirliğinin önemine ve çok sayıda yatırım projesinin varlığına vurgu yaptı.Yıldırım, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin gelişimine ilişkin tahminlerini ise şöyle paylaştı: "Son döneme baktığınızda, 2022'de gerek ithalat gerek ihracat, karşılıklı her iki ülkenin de dış ticarette ciddi bir iyileşme görüyoruz. 2021'inde Türkiye'nin gerçekleşen Rusya'ya 5.7 milyar ihracatı, bu sene ilk 9 ayda gerçekleştirdi. Türkiye'nin Rusya'dan ithalatından ise ihracata kıyasla çok daha hızlı bir artış oldu. İlk dokuz ayda yüzde 112'nin üzerinde bir artışla 44.6 milyar olarak gerçekleşti. Toplam ticari hacmimizin 2022 yılında 60-61 milyar dolar civarında olması kuvvetle muhtemel. Türkiye'nin Rusya'ya olan ihracatının 8 milyar dolara doğru çıkmasını bekliyoruz. 2022 yılı bizim için Rusya'nın Türkiye'ye olan ihracatının 53 milyar dolar civarında çıkması kuvvetle muhtemel."Yıldırım’a göre 2023 yılında Türk ürünlerinin Rusya’ya ihracat hacmi 10 milyar doları rahatlıkla aşabilecek, 3-4 yıl içinde ise 100 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak mümkün olacak.Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Temsilciliği Yetkilisi A. A. Leontyev, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı ticarette 100 milyar dolara ulaşabileceği anın geldiğini vurguladı. Ryazan Bölgesi hakkında konuşan Leontyev, “Rusya'nın en aktif bölgelerinden biridir. Birkaç kez Ryazan'dan firmalar Türkiye'ye geldi ve sergilere katıldı, özellikle de deri ürünleri sergisine. Ryazan Bölgesi’nden ihracatçıları için çok yüksek bir potansiyel görüyoruz” vurgusunu yaptı.Ryazan Bölgesi, Rusya'nın Avrupa kısmının merkezinde yer alır ve toplam yüzölçümü 39.6 bin kilometrekare olan bir bölgeyi kaplıyor. Bölge, kireçtaşı, marn, refrakter ve ateşe dayanıklı killer, kumlar gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin. Çimento kalkerleri, cam ve kuvars kumları özellikle değerlidir. Fosforit, alçıtaşı kayacı, kahverengi demir cevheri, kömür, mineral boya yatakları bulunuyor. Bölgenin en önemli doğal zenginliği yüksek kaliteli turba olarak öne çıkıyor.Ryazan Bölgesi, Rusya'nın yoğun nüfuslu ve iyi gelişmiş bölgelerinden biri. Bölgenin başkenti olan, Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Ryazan'da 537 bin 622 kişi yaşıyor. Bölgenin toplam nüfusu 1.1 milyon kişinin üzerinde.

https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-pragda-kimle-konussam-sayin-putinin-aleyhine-konusuyor-yanlis-yapiyorsunuz-diyorum-1062999069.html

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Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

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rusya, türkiye, ryazan, ticaret, istanbul