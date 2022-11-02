Erdoğan: Prag'da kimle konuşsam Sayın Putin'in aleyhine konuşuyor, 'Yanlış yapıyorsunuz' diyorum

Elektrikli aracı teşvik etmek, halkımıza sevdirmek bizim için maharettir. Temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlarla ilgili. İnanıyorum ki, benim halkım, vatandaşım zaten burada 7 ayrı üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Renklerde de seçimler yapılabilecek. Eşim refikam kırmızı dedi, dolayısıyla da kırmızıyla karar kıldık. Biz de kırmızıyı alacağız. İkinci bir teklif İlham Aliyev'den geldi. O da 2 araba istiyor. 'Bir tanesini Cumhurbaşkanlığı makamımda kullanacağım, diğeri dairede' dedi. Araç bir defa direksiyonunu sonuna kadar kuruyorsun olduğu yerde dönüyor, ama hiç döndüğünün farkında değilsin, o denli huzurlu, o denli rahat. Bizim hanım da hatta şaşırdı. Daha önce test yapmıştım; 160'a kadar çıkmıştım. Elektrikli aracı teşvik etmek, halkımıza sevdirmek bizim için maharettir. Temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlarla ilgili. İnanıyorum ki, benim halkım, vatandaşım zaten burada 7 ayrı üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Renklerde de seçimler yapılabilecek. Eşim refikam kırmızı dedi, dolayısıyla da kırmızıyla karar kıldık. Biz de kırmızıyı alacağız. İkinci bir teklif İlham Aliyev'den geldi. O da 2 araba istiyor. 'Bir tanesini Cumhurbaşkanlığı makamımda kullanacağım, diğeri dairede' dedi. Araç bir defa direksiyonunu sonuna kadar kuruyorsun olduğu yerde dönüyor, ama hiç döndüğünün farkında değilsin, o denli huzurlu, o denli rahat. Bizim hanım da hatta şaşırdı. Daha önce test yapmıştım; 160'a kadar çıkmıştım.

Bu zatı muhatap almaktan artık utandım, ama onda utanma yok. Tabii ortağı da öyle. 'Fabrika nerede' diyor. İşte fabrika, işte otomobil. Muhalif liderlerden de o gün sağolsun açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de, ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar, takip edenler de vardı. Onlar da takdir etti. Eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil ortada. Şu an itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı eser var. Bu eseri sen hala görmüyorsun. Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor, gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez; çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Aynen tecelli etti. Şimdi 'biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız' diyorlar. Bizim bunlara da cevabımız var ama vaktimiz yok. 'Bir tane fabrikanız var mı' diyor. Eline diline dursun. Bu kadar hastaneler, okullar, fabrikalar yaptık. Kendisi SSK'da müdürlük yaptığı dönemde ölüleri bunlar rehine aldılar. Bu zatı muhatap almaktan artık utandım, ama onda utanma yok. Tabii ortağı da öyle. 'Fabrika nerede' diyor. İşte fabrika, işte otomobil. Muhalif liderlerden de o gün sağolsun açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de, ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar, takip edenler de vardı. Onlar da takdir etti. Eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil ortada. Şu an itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı eser var. Bu eseri sen hala görmüyorsun. Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor, gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez; çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Aynen tecelli etti. Şimdi 'biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız' diyorlar. Bizim bunlara da cevabımız var ama vaktimiz yok. 'Bir tane fabrikanız var mı' diyor. Eline diline dursun. Bu kadar hastaneler, okullar, fabrikalar yaptık. Kendisi SSK'da müdürlük yaptığı dönemde ölüleri bunlar rehine aldılar.

Şimdi diyor ki, 'bu kadar para ödeyeceksiniz'. Bak öğren, ben ekonomistim, bizim şu anda yap işlet devretle eserleri üretenler, bunlara toplam bedelini ortaya koysan, bunlara faiz ödemeye kalksan altına kalkamazdık. Şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Burada hasta sayısında eğer yüklenici firma o rakama ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. Bunları faiz hesaplarını masaya yatırsan devlet olarak çok daha kârlısın. Aynı şey yollarda. Pandemide bu yatırımları yapmamış olsaydık hasarla çıkardık. Allah'a hamdolsun çok daha az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Hala şehir ve devlet hastanelerinde üretimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi. Bizim ilk Şehitler Köprüsü'ne rahmetli Demirel döneminde yapılanlar, ona çok tatıldılar. Ardından Turgut Bey'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şimdi diyor ki, 'bu kadar para ödeyeceksiniz'. Bak öğren, ben ekonomistim, bizim şu anda yap işlet devretle eserleri üretenler, bunlara toplam bedelini ortaya koysan, bunlara faiz ödemeye kalksan altına kalkamazdık. Şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Burada hasta sayısında eğer yüklenici firma o rakama ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. Bunları faiz hesaplarını masaya yatırsan devlet olarak çok daha kârlısın. Aynı şey yollarda. Pandemide bu yatırımları yapmamış olsaydık hasarla çıkardık. Allah'a hamdolsun çok daha az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Hala şehir ve devlet hastanelerinde üretimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi. Bizim ilk Şehitler Köprüsü'ne rahmetli Demirel döneminde yapılanlar, ona çok tatıldılar. Ardından Turgut Bey'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zeleneskiy'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumluyaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı. Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil. O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi. İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Şu anda Cibuti, Somali, Sudan buraların durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz. Akşam Zelenesky ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız. Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zeleneskiy'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumluyaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı. Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil. O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi. İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Şu anda Cibuti, Somali, Sudan buraların durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz. Akşam Zelenesky ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız.

Diplomaside en önemli netice getirici adımlar. Biz dün sayın Putin'le bunları konuştuk. Tabii bunun adına da lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Her şeyden önce lider diplomasisini başarmak çok çok önemli. Dün Sholtz'la görüşme yaptık, ardından sayın Putin'le görüşmemizi yaptık. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de sayın Putin böyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. O zaman diyor ki, 'işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki, netice alalım'. Biz de bazı şeylere kendisine söylüyoruz. Almanya'yı söylüyorum. Dediniz ki, 'yenilenebilir enerjiye geçeceğiz' dediler. Kömür santrallerini kapatıyoruz dediler. Dedim 'yanlış yapıyorsunuz'. Gerçekten de termik santrallerini kapattılar. Doğalgaz kesilince yeniden termik santrallere dönmeye kararı verdiler. Diplomaside en önemli netice getirici adımlar. Biz dün sayın Putin'le bunları konuştuk. Tabii bunun adına da lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Her şeyden önce lider diplomasisini başarmak çok çok önemli. Dün Sholtz'la görüşme yaptık, ardından sayın Putin'le görüşmemizi yaptık. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de sayın Putin böyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. O zaman diyor ki, 'işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki, netice alalım'. Biz de bazı şeylere kendisine söylüyoruz. Almanya'yı söylüyorum. Dediniz ki, 'yenilenebilir enerjiye geçeceğiz' dediler. Kömür santrallerini kapatıyoruz dediler. Dedim 'yanlış yapıyorsunuz'. Gerçekten de termik santrallerini kapattılar. Doğalgaz kesilince yeniden termik santrallere dönmeye kararı verdiler.

Gaz merkezi ile alakalı olarak şu anda sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı çalışmaları muhataplarıyla yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya merkezi görülüyor. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlar yaptılar. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımları atıyoruz. Azerbaycan'da sayın Aliyev ile görüştük. Oralardan da alacağız, Tanap'tan da alacağız. Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi, ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlık döneminde ilk gemilerin alımı yapıldı. Alırken kar ettik. Şu anda gemilerin fiyatları farklı noktada. Bunlarla Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi bizim farklı ülkelerde doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde gemilerimizle gidip oralardan doğalgazı çıkararak gerek o ülkede gerek üçüncü ülkelere satma şansımız var. Libya bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor. Ama şimdi hep birlikte inşallah Tuna 1 kuyusu dediğimiz buradaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz doğalgaz önem arz ediyor. Öbür tarafta Tanap, Mavi Akım geliyor. Bunlar belli noktada bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküp keşfimiz var. Gaz merkezi ile alakalı olarak şu anda sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı çalışmaları muhataplarıyla yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya merkezi görülüyor. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlar yaptılar. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımları atıyoruz. Azerbaycan'da sayın Aliyev ile görüştük. Oralardan da alacağız, Tanap'tan da alacağız. Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi, ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlık döneminde ilk gemilerin alımı yapıldı. Alırken kar ettik. Şu anda gemilerin fiyatları farklı noktada. Bunlarla Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi bizim farklı ülkelerde doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde gemilerimizle gidip oralardan doğalgazı çıkararak gerek o ülkede gerek üçüncü ülkelere satma şansımız var. Libya bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor. Ama şimdi hep birlikte inşallah Tuna 1 kuyusu dediğimiz buradaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz doğalgaz önem arz ediyor. Öbür tarafta Tanap, Mavi Akım geliyor. Bunlar belli noktada bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküp keşfimiz var.

BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak

(Nükleer santral) Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız. (Nükleer santral) Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız.

(Kılıçdaroğlu'na)Sen SSK'yı bile yönetemeyen bir cahilsin, ülkeyi nasıl yöneteceksin? (Kılıçdaroğlu'na)Sen SSK'yı bile yönetemeyen bir cahilsin, ülkeyi nasıl yöneteceksin?

Bunlar millet ittifak diyerek ortada millete ihanet ediyorlar. Onun adı illet veya zillet. Bizimki ise cumhur ittifakı. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak. Ömrü fazla uzun değil, olmaz da. Renkleri çok farklı. Cumhur ittifakı olarak böyle derdimiz yok. Biz hedefimize kilitlenmişiz.Türkiye Yüzyılı'nda sayın Bahçeli ile beraberiz. Beraber yürüdük biz bu yolda. İnşallah beraber seçime gireceğiz. Bütün köyleri, ilçeleri sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Biz de illerimizde mitinglere devam ediyoruz. Cumartesi Gaziantep'te halkımızla bütünşeleceğiz. Akabinde kadın ve gençlerle özel program yapacağız. Bunlar millet ittifak diyerek ortada millete ihanet ediyorlar. Onun adı illet veya zillet. Bizimki ise cumhur ittifakı. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak. Ömrü fazla uzun değil, olmaz da. Renkleri çok farklı. Cumhur ittifakı olarak böyle derdimiz yok. Biz hedefimize kilitlenmişiz.Türkiye Yüzyılı'nda sayın Bahçeli ile beraberiz. Beraber yürüdük biz bu yolda. İnşallah beraber seçime gireceğiz. Bütün köyleri, ilçeleri sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Biz de illerimizde mitinglere devam ediyoruz. Cumartesi Gaziantep'te halkımızla bütünşeleceğiz. Akabinde kadın ve gençlerle özel program yapacağız.

Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek. Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek.

Bir milletin yapısı aileden başlar. Biz güçlü ailelerden oluşan örf ve adetiyle böyle bir milletiz. Aile yapısını bozmak, lekelemek kimsenin haddine değildir. Cumhur İttfakı olarak aile saygınlığını ortaya koyacağız. Her türlü sapkınlık ve yozlaşmadan bunları koruyacağız. Bir milletin yapısı aileden başlar. Biz güçlü ailelerden oluşan örf ve adetiyle böyle bir milletiz. Aile yapısını bozmak, lekelemek kimsenin haddine değildir. Cumhur İttfakı olarak aile saygınlığını ortaya koyacağız. Her türlü sapkınlık ve yozlaşmadan bunları koruyacağız.

(CHP'li vekillerin mahkemedeki davranışları) Bunlar kanun tanımazlığın en açık örneğidir. Bay Kemal bunları savunuyor çünkü aynı karaktere sahip. Adalet Bakanlığı takibini yapıyor. Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bunlar siyaseti kirlettiler. Atatürk'ün ruhunu sızlattılar. Yalova'daki mahkeme heyetinin ayrıca dava açmasını öneririm. Burada etki yok, hakaret yok. Genel Başkanı hakim savcıları tehdit ederse milletvekili de salonda böyle hakaretlerde bulunur. (CHP'li vekillerin mahkemedeki davranışları) Bunlar kanun tanımazlığın en açık örneğidir. Bay Kemal bunları savunuyor çünkü aynı karaktere sahip. Adalet Bakanlığı takibini yapıyor. Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bunlar siyaseti kirlettiler. Atatürk'ün ruhunu sızlattılar. Yalova'daki mahkeme heyetinin ayrıca dava açmasını öneririm. Burada etki yok, hakaret yok. Genel Başkanı hakim savcıları tehdit ederse milletvekili de salonda böyle hakaretlerde bulunur.