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Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Batılı ülkelerin göz yumması veya doğrudan desteğiyle Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova ayrıca ‘Priştine yönetiminin’ Washington ve Avrupalı siyasilerin desteği ile bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade etti.Sözcü, “Batılılar Kosovalı Arnavut radikallerin provokasyonlarına son vermek için fiilen herhangi bir etkili adım atmadan durumu doğrudan bir çatışmaya doğru itiyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/kosovali-sirplar-ulkedeki-kurumlardan-cekildiklerini-acikladi-1063104475.html
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Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz

20:55 07.11.2022
© İHAKosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© İHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Batılı ülkelerin göz yumması veya doğrudan desteğiyle Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova ayrıca ‘Priştine yönetiminin’ Washington ve Avrupalı siyasilerin desteği ile bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade etti.
Sözcü, “Batılılar Kosovalı Arnavut radikallerin provokasyonlarına son vermek için fiilen herhangi bir etkili adım atmadan durumu doğrudan bir çatışmaya doğru itiyor” vurgusunu yaptı.
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