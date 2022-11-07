https://sputniknews.com.tr/20221107/rusya-disisleri-kosova-etrafindaki-durumun-agirlasmasindan-endise-duyuyoruz-1063167186.html
Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Batılı ülkelerin göz yumması veya doğrudan desteğiyle Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T20:55+0300
2022-11-07T20:55+0300
2022-11-07T20:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova ayrıca ‘Priştine yönetiminin’ Washington ve Avrupalı siyasilerin desteği ile bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade etti.Sözcü, “Batılılar Kosovalı Arnavut radikallerin provokasyonlarına son vermek için fiilen herhangi bir etkili adım atmadan durumu doğrudan bir çatışmaya doğru itiyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/kosovali-sirplar-ulkedeki-kurumlardan-cekildiklerini-acikladi-1063104475.html
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Rusya Dışişleri: Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Batılı ülkelerin göz yumması veya doğrudan desteğiyle Kosova etrafındaki durumun ağırlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova ayrıca ‘Priştine yönetiminin’ Washington ve Avrupalı siyasilerin desteği ile bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade etti.
Sözcü, “Batılılar Kosovalı Arnavut radikallerin provokasyonlarına son vermek için fiilen herhangi bir etkili adım atmadan durumu doğrudan bir çatışmaya doğru itiyor” vurgusunu yaptı.