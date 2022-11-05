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https://sputniknews.com.tr/20221105/kosovali-sirplar-ulkedeki-kurumlardan-cekildiklerini-acikladi-1063104475.html
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Kosova’nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurdu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T17:37+0300
2022-11-05T17:46+0300
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Kosova’daki Sırp Listesi Partisince ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının, "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesiyle ilgili kararına cevaben Kosovalı Sırplar, ülkedeki merkezi ve yerel kurumlardan çekildiklerini duyurdu.Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, toplantının ardından yaptığı açıklamada Sırpların, Kosova hükümeti ile meclisinin yanı sıra Kosova’nın kuzeyindeki tüm kurumlardan çekildiklerini bildirdi.Kosova’nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu dört belediye, yargı, emniyet yöneticileri ve idari personelin de kurumlarından çekilme kararını aldıklarını aktaran Rakic, "Kurumlardan uzaklaşma kararı, Priştine’nin uluslararası kamu hukukuna ve Brüksel’de varılan anlaşmalara saygı duymaya başlamasına kadar yürürlükte kalacak." diye konuştu.Rakic, toplantıda, Kosova’nın araç plakalarının yeniden tescili yönündeki tek taraflı ve yasa dışı kararlarını geri çekene ve Brüksel’deki Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamında anlaşmaya varılan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması ile diğer tüm anlaşmalar uygulanıncaya kadar, kurumlardan çekilmelerinin yürürlükte kalması kararı aldıklarına işaret etti.Sırpların kimseyi tehdit etmediğini kaydeden Rakic, aynı zamanda Kosova’da Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı görevinden istifa ettiğini de bildirdi.Sırp Listesi Başkan Yardımcısı da olan milletvekili İgor Simic de partisinin milletvekilleri adına istifalarını sunduğu toplantıda, Kuzey Mitrovica'daki Temel Mahkeme ve Temyiz Mahkemesindeki hakim ve savcılar adına hakim Nikola Kabasic, ülkedeki dört Sırp çoğunluklu belediyeler ve danışmanları adına Zveçan Belediye Başkanı Dragisa Milovic ve Kosova’daki Sırp polisler adına Aleksandar Filipovic'in görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.Sırp Listesinin Kosova’daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric’in görevden uzaklaştırılması sonrasında alındı.Görevden uzaklaştırılma öncesinde açıklamalarda bulunan Djuric, Kosova’nın kuzeyindeki polislerin yasa dışı plakaları olan sürücülere uyarı cezası vermesi yönündeki kararı uygulamayacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221105/sirp-lider-vucic-baris-ve-istikrardan-vazgecmeyecegiz-1063104731.html
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kosova, sırbistan, balkan

Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı

17:37 05.11.2022 (güncellendi: 17:46 05.11.2022)
© AFP 2022 / ARMEND NIMANISırbistan- Kosova- NATO
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Kosova’nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurdu.
Kosova’daki Sırp Listesi Partisince ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının, "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesiyle ilgili kararına cevaben Kosovalı Sırplar, ülkedeki merkezi ve yerel kurumlardan çekildiklerini duyurdu.
Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, toplantının ardından yaptığı açıklamada Sırpların, Kosova hükümeti ile meclisinin yanı sıra Kosova’nın kuzeyindeki tüm kurumlardan çekildiklerini bildirdi.
© SputnikKosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
© Sputnik
Kosova’nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu dört belediye, yargı, emniyet yöneticileri ve idari personelin de kurumlarından çekilme kararını aldıklarını aktaran Rakic, "Kurumlardan uzaklaşma kararı, Priştine’nin uluslararası kamu hukukuna ve Brüksel’de varılan anlaşmalara saygı duymaya başlamasına kadar yürürlükte kalacak." diye konuştu.
Rakic, toplantıda, Kosova’nın araç plakalarının yeniden tescili yönündeki tek taraflı ve yasa dışı kararlarını geri çekene ve Brüksel’deki Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamında anlaşmaya varılan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması ile diğer tüm anlaşmalar uygulanıncaya kadar, kurumlardan çekilmelerinin yürürlükte kalması kararı aldıklarına işaret etti.
Sırpların kimseyi tehdit etmediğini kaydeden Rakic, aynı zamanda Kosova’da Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı görevinden istifa ettiğini de bildirdi.
© SputnikKosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
© Sputnik
Sırp Listesi Başkan Yardımcısı da olan milletvekili İgor Simic de partisinin milletvekilleri adına istifalarını sunduğu toplantıda, Kuzey Mitrovica'daki Temel Mahkeme ve Temyiz Mahkemesindeki hakim ve savcılar adına hakim Nikola Kabasic, ülkedeki dört Sırp çoğunluklu belediyeler ve danışmanları adına Zveçan Belediye Başkanı Dragisa Milovic ve Kosova’daki Sırp polisler adına Aleksandar Filipovic'in görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Sırp Listesinin Kosova’daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric’in görevden uzaklaştırılması sonrasında alındı.
© SputnikKosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
© Sputnik
Görevden uzaklaştırılma öncesinde açıklamalarda bulunan Djuric, Kosova’nın kuzeyindeki polislerin yasa dışı plakaları olan sürücülere uyarı cezası vermesi yönündeki kararı uygulamayacağını bildirmişti.
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