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Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile son dönemde araç plakalarıyla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle hükümeti acil topladı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T17:38+0300
2022-11-05T17:38+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
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Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Barış ve istikrar siyasetinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.Başkent Belgrad'da Kosova meselesine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştiren Vucic'in, yarın veya pazartesi günü halka seslenmesi bekleniyor.Bu arada, Kosovalı Sırplar da bugün Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıkladı.Bu arada Sırbistan tarafı, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221105/kosovali-sirplar-ulkedeki-kurumlardan-cekildiklerini-acikladi-1063104475.html
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aleksandr vucic, sırbistan, kosova
aleksandr vucic, sırbistan, kosova

Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz

17:38 05.11.2022
© AAVucic
Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile son dönemde araç plakalarıyla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle hükümeti acil topladı.
Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Barış ve istikrar siyasetinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Başkent Belgrad'da Kosova meselesine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştiren Vucic'in, yarın veya pazartesi günü halka seslenmesi bekleniyor.
Bu arada, Kosovalı Sırplar da bugün Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıkladı.
Bu arada Sırbistan tarafı, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.

Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Kosovalı Sırplar, ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı
17:37
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