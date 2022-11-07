https://sputniknews.com.tr/20221107/merkez-bankasi-ekimde-de-kitlere-doviz-satmadi-1063146040.html

Merkez Bankası, Ekim'de de KİT'lere döviz satmadı

Merkez Bankası, Ekim'de de KİT'lere döviz satmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Ekim ayında da döviz satışı gerçekleştirmedi. Böylelikle 4 aydır TCMB'den KİT'lere... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T11:38+0300

2022-11-07T11:38+0300

2022-11-07T11:38+0300

ekonomi

merkez bankası

kit

kit

döviz

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Merkez Bankası (TMCB) geçen yıl kış aylarında milyarlarca dolar rezerv kaybına neden olan BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) art arda dördüncü ayda da döviz satışında bulunmadı.KİT'lere döviz satışını yıl ortasında keskin şekilde azaltan TCMB böylece Temmuz-Ekim döneminde yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen döviz satışında bulunmadı.Geçen yıl Ekim ayı ile bu yıl Haziran arasındaki dokuz aylık dönemde 23.9 milyar dolar rezerv kaybına neden olan ve bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri mevcut döviz politikasının önemli bir payı olan BOTAŞ'ın döviz ihtiyacı da yeniden piyasaya yönelmiş oldu.TCMB ilgili imkan kapsamında "gerek gördüğü dönemlerde" BOTAŞ'ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyordu.Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerde ise ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor. TCMB'nin belirli bir KİT'in döviz ihtiyacını karşılamayıp karşılamama kararı, günlük haftalık değil 3, 6 aylık dönemlerde değişiklik gösteriyor.TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı Ocak-Ekim döneminde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 18.1 milyar dolar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221007/merkez-bankasi-uc-aydir-kitlere-doviz-satmiyor-1062067689.html

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merkez bankası, kit, kit, döviz, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)