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https://sputniknews.com.tr/20221007/merkez-bankasi-uc-aydir-kitlere-doviz-satmiyor-1062067689.html
Merkez Bankası üç aydır KİT'lere döviz satmıyor
Merkez Bankası üç aydır KİT'lere döviz satmıyor
Merkez Bankası, eylül ayında BOTAŞ'ın da aralarında bulunduğu KİT'lere döviz satışı yapmadı. Böylece son üç aydır döviz satışı gerçekleşmedi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:17+0300
2022-10-07T13:17+0300
ekonomi
türkiye
merkez bankası
kit
tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)
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Merkez Bankası (TMCB) kış aylarında rezervlerinde milyarlarca dolar düşüşe neden olan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışını son üç aydır yapmıyor.KİT'lere döviz satışını Haziran'da keskin şekilde azaltan TCMB temmuz, ağustos ve bugün açıklanan veriye göre eylül ayında da yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen BOTAŞ'a döviz satışında bulunmadı.TCMB Ekim 2021'den Haziran 2022'ye kadar BOTAŞ'ın döviz ihtiyacının 23.9 milyar dolarını rezervlerinden karşılamıştı.Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından izleniyor.Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.TCMB ilgili imkan kapsamında "gerek gördüğü dönemlerde" BOTAŞ'ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyor. Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerde ise ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor.TCMB verilerine göre aylık rekor Şubat 2022'de 5,4 milyar dolarla gerçekleşti. Mart ve nisanda rezervlerden 3,2 milyar dolar civarında satış yapılırken, bu rakam mayısta 1.8 milyar dolara, haziranda ise 105 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20221004/merkez-bankasi-eylul-ayinda-yillik-enflasyon-324-artarak-yuzde-8345e-ulasti-1061931608.html
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türkiye, merkez bankası, kit, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , türk lirası
türkiye, merkez bankası, kit, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , türk lirası

Merkez Bankası üç aydır KİT'lere döviz satmıyor

13:17 07.10.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© İHA
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Merkez Bankası, eylül ayında BOTAŞ'ın da aralarında bulunduğu KİT'lere döviz satışı yapmadı. Böylece son üç aydır döviz satışı gerçekleşmedi.
Merkez Bankası (TMCB) kış aylarında rezervlerinde milyarlarca dolar düşüşe neden olan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışını son üç aydır yapmıyor.
KİT'lere döviz satışını Haziran'da keskin şekilde azaltan TCMB temmuz, ağustos ve bugün açıklanan veriye göre eylül ayında da yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen BOTAŞ'a döviz satışında bulunmadı.

TCMB Ekim 2021'den Haziran 2022'ye kadar BOTAŞ'ın döviz ihtiyacının 23.9 milyar dolarını rezervlerinden karşılamıştı.
Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından izleniyor.

Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.
TCMB ilgili imkan kapsamında "gerek gördüğü dönemlerde" BOTAŞ'ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyor. Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerde ise ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor.

TCMB verilerine göre aylık rekor Şubat 2022'de 5,4 milyar dolarla gerçekleşti. Mart ve nisanda rezervlerden 3,2 milyar dolar civarında satış yapılırken, bu rakam mayısta 1.8 milyar dolara, haziranda ise 105 milyon dolara indi.
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