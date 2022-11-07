https://sputniknews.com.tr/20221107/kosovali-300-sirp-polis-plaka-uygulamasini-istifa-ederek-protesto-etti-1063136981.html

Kosovalı 300 Sırp polis, plaka uygulamasını istifa ederek protesto etti

Kosovalı 300 Sırp polis, plaka uygulamasını istifa ederek protesto etti

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis, istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T01:32+0300

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Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde, Sırplar Kosova kurumlarını boykot etmeye başladı. Kosova’nın kuzeyindeki Jarinje ve Brnjak sınır karakollarında çalışan Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek plaka uygulamasını protesto etti. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırp polis memurlarının görevlerini bıraktığı ve bazılarının eşyalarını teslim ettiği aktarıldı.Sırbistan bayrakları ile sokağa indilerKosova’nın kuzeyindeki Mitrovica'da ise binlerce Sırp, hükümetin yürürlüğe soktuğu plaka uygulamasına sokağa inerek tepki gösterdi. Ellerinde Sırbistan bayrakları sallayan göstericiler, protesto sırasında Sırbistan milli marşını çaldı.Sırplar, Kosova kurumlarını boykot kararı almıştıKosovalı Sırplar, Kosova kurumlarını boykot etme kararı almıştı. Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümetinin anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimleri boykot edeceklerini açıklamıştı.Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmazlıkKosova Başbakanı Kurti, Sırp makamlarının Kosova'daki Sırplara verdiği araç plakalarının RKS (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararın, belli değişiklikler yapılarak yürürlükte kalacağını duyurmuştu. Plakaların kademeli olarak değiştirileceğini bildiren Kurti, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım'a kadar yalnızca uyarılacağını, 21 Kasım’dan 21 Ocak 2023’e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan 2023’den itibaren tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini bildirilmesi, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı. Kosova hükümeti, uygulamayı daha önce 1 Eylül'e, daha sonra 1 Kasım'a kadar uzatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/sirp-lider-vucic-baris-ve-istikrardan-vazgecmeyecegiz-1063104731.html

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kosova, sırbistan, polis, plaka, istifa, protesto, protesto gösterisi