Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221107/kosovali-300-sirp-polis-plaka-uygulamasini-istifa-ederek-protesto-etti-1063136981.html
Kosovalı 300 Sırp polis, plaka uygulamasını istifa ederek protesto etti
Kosovalı 300 Sırp polis, plaka uygulamasını istifa ederek protesto etti
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis, istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T01:32+0300
2022-11-07T01:32+0300
dünya
kosova
sırbistan
polis
plaka
istifa
protesto
protesto gösterisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063137124_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_db2ffb76e6a0bd5e0631010d103d6156.jpg
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde, Sırplar Kosova kurumlarını boykot etmeye başladı. Kosova’nın kuzeyindeki Jarinje ve Brnjak sınır karakollarında çalışan Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek plaka uygulamasını protesto etti. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırp polis memurlarının görevlerini bıraktığı ve bazılarının eşyalarını teslim ettiği aktarıldı.Sırbistan bayrakları ile sokağa indilerKosova’nın kuzeyindeki Mitrovica'da ise binlerce Sırp, hükümetin yürürlüğe soktuğu plaka uygulamasına sokağa inerek tepki gösterdi. Ellerinde Sırbistan bayrakları sallayan göstericiler, protesto sırasında Sırbistan milli marşını çaldı.Sırplar, Kosova kurumlarını boykot kararı almıştıKosovalı Sırplar, Kosova kurumlarını boykot etme kararı almıştı. Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümetinin anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimleri boykot edeceklerini açıklamıştı.Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmazlıkKosova Başbakanı Kurti, Sırp makamlarının Kosova'daki Sırplara verdiği araç plakalarının RKS (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararın, belli değişiklikler yapılarak yürürlükte kalacağını duyurmuştu. Plakaların kademeli olarak değiştirileceğini bildiren Kurti, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım'a kadar yalnızca uyarılacağını, 21 Kasım’dan 21 Ocak 2023’e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan 2023’den itibaren tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini bildirilmesi, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı. Kosova hükümeti, uygulamayı daha önce 1 Eylül'e, daha sonra 1 Kasım'a kadar uzatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/sirp-lider-vucic-baris-ve-istikrardan-vazgecmeyecegiz-1063104731.html
kosova
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063137124_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_1c2d1d91807ad4c714644aa6702a95ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, sırbistan, polis, plaka, istifa, protesto, protesto gösterisi
kosova, sırbistan, polis, plaka, istifa, protesto, protesto gösterisi

Kosovalı 300 Sırp polis, plaka uygulamasını istifa ederek protesto etti

01:32 07.11.2022
© İHAKosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis, istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde, Sırplar Kosova kurumlarını boykot etmeye başladı. Kosova’nın kuzeyindeki Jarinje ve Brnjak sınır karakollarında çalışan Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırp polis memurlarının görevlerini bıraktığı ve bazılarının eşyalarını teslim ettiği aktarıldı.

Sırbistan bayrakları ile sokağa indiler

Kosova’nın kuzeyindeki Mitrovica'da ise binlerce Sırp, hükümetin yürürlüğe soktuğu plaka uygulamasına sokağa inerek tepki gösterdi. Ellerinde Sırbistan bayrakları sallayan göstericiler, protesto sırasında Sırbistan milli marşını çaldı.

Sırplar, Kosova kurumlarını boykot kararı almıştı

Kosovalı Sırplar, Kosova kurumlarını boykot etme kararı almıştı. Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümetinin anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimleri boykot edeceklerini açıklamıştı.

Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmazlık

Kosova Başbakanı Kurti, Sırp makamlarının Kosova'daki Sırplara verdiği araç plakalarının RKS (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararın, belli değişiklikler yapılarak yürürlükte kalacağını duyurmuştu.
Plakaların kademeli olarak değiştirileceğini bildiren Kurti, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım'a kadar yalnızca uyarılacağını, 21 Kasım’dan 21 Ocak 2023’e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan 2023’den itibaren tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.

Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini bildirilmesi, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı. Kosova hükümeti, uygulamayı daha önce 1 Eylül'e, daha sonra 1 Kasım'a kadar uzatmıştı.
Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
5 Kasım, 17:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала