https://sputniknews.com.tr/20221107/kapadokyada-balon-kazasinda-tutuklanan-misirli-pilot-serbest-birakildi-1063171348.html
Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde İspanyol 2 turistin hayatını kaybettiği, 3 turistin ise yaralandığı sıcak hava balonu kazasında tutuklanan Mısırlı pilot... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:16+0300
2022-11-07T23:16+0300
2022-11-07T23:16+0300
türkiye
kapadokya
pilot
serbest
balon
kaza
turist
turizm
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Olay, geçen 18 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Nevşehir'in Kavak beldesinde meydana geldi.Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı. Kazada hayatlarını kaybeden İspanyol 2 turist kadının cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yolu ile ülkelerine gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mısırlı balon pilotu Mustafa Muhammed Amin Khelidy, tutuklandı.10 yıllık pilot Khelidy'nin ifadesinde "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.Khelidy'nin avukatı, yaşanan olay sonrası tutukluluk durumuna itiraz etti. Dosyaya eklenen bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Khelidy'i adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/kapadokyadaki-balon-kazasinda-tutuklanan-pilotun-ifadesi-5-yolcu-inis-pozisyonu-kuralina-uymadi-1062531052.html
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kapadokya, pilot, serbest, balon, kaza, turist, turizm
kapadokya, pilot, serbest, balon, kaza, turist, turizm
Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde İspanyol 2 turistin hayatını kaybettiği, 3 turistin ise yaralandığı sıcak hava balonu kazasında tutuklanan Mısırlı pilot Mustafa Muhammed Amin Khelidy, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen 18 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Nevşehir'in Kavak beldesinde meydana geldi.
Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı.
Kazada hayatlarını kaybeden İspanyol 2 turist kadının cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yolu ile ülkelerine gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mısırlı balon pilotu Mustafa Muhammed Amin Khelidy, tutuklandı.
10 yıllık pilot Khelidy'nin ifadesinde "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.
Khelidy'nin avukatı, yaşanan olay sonrası tutukluluk durumuna itiraz etti. Dosyaya eklenen bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Khelidy'i adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.