https://sputniknews.com.tr/20221020/kapadokyadaki-balon-kazasinda-tutuklanan-pilotun-ifadesi-5-yolcu-inis-pozisyonu-kuralina-uymadi-1062531052.html
Kapadokya'daki balon kazasında tutuklanan pilotun ifadesi: '5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadı'
Kapadokya'daki balon kazasında tutuklanan pilotun ifadesi: '5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadı'
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin öldüğü, üç turistin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan pilotun ifadesi ortaya çıktı... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:23+0300
2022-10-20T16:23+0300
2022-10-20T16:24+0300
türkiye
kapadokya
nevşehir
türkiye
kaza
pilot
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Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin öldüğü kazada pilotun ifadesi ortaya çıktı.'İniş pozisyonu alamadılar'Olayın ardından tutuklanan Mısırlı pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy, ifadesinde şunları söyledi:Yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı öğrenilen Khelidy'nin avukatının tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi.Hayatını kaybeden iki kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.İki İspanyol turist ölmüştüİki gün önce meydana gelen kazada, ikisi mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.Hayatını kaybeden iki turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221019/kapadokyada-2-turistin-oldugu-balon-kazasinda-pilot-tutuklandi-1062474959.html
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kapadokya, nevşehir, türkiye, kaza, pilot
kapadokya, nevşehir, türkiye, kaza, pilot
Kapadokya'daki balon kazasında tutuklanan pilotun ifadesi: '5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadı'
16:23 20.10.2022 (güncellendi: 16:24 20.10.2022) Abone ol
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin öldüğü, üç turistin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan pilotun ifadesi ortaya çıktı. İniş öncesi yolculara gerekli uyarıları yaptığını söyleyen Mısırlı pilot, ''5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü" dedi.
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin öldüğü kazada pilotun ifadesi ortaya çıktı.
'İniş pozisyonu alamadılar'
Olayın ardından tutuklanan Mısırlı pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy, ifadesinde şunları söyledi:
"Zelve Ören Yeri mevkiinden saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar.''
Yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı öğrenilen Khelidy'nin avukatının tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi.
Hayatını kaybeden iki kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.
İki İspanyol turist ölmüştü
İki gün önce meydana gelen kazada, ikisi mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden iki turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.
Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.