https://sputniknews.com.tr/20221107/kadinlara-hakaret-iceren-videolari-sebebiyle-2-fenomene-youtube-engeli-ve-suc-duyurusu-1063156266.html
Kadınlara hakaret içeren videoları sebebiyle 2 fenomene Youtube engeli ve suç duyurusu
Kadınlara hakaret içeren videoları sebebiyle 2 fenomene Youtube engeli ve suç duyurusu
Video içerikleri üreten ve internet fenomenlerinin fotoğraflarını puanlayan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin'e Youtube'dan erişim engeli geldi. İki Youtuber... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T15:26+0300
2022-11-07T15:26+0300
2022-11-07T16:00+0300
türkiye
youtube
mesut can eray
kadına hakaret
hakaret davası
taciz
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Sosyal medya hesaplarından ünlülere ilişkin paylaşımlar yapan ve 'hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda' bulunan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin'in Youtube kanallarına erişimin engellenmesi geldi. Söz konusu iki isim, internet fenomeni Cemre Solmaz'ın da içinde bulunduğu bir grup kadın hakkında video hazırlamış ve bunu Youtube kanalında yayınlamıştı.Bunun üzerine harekete geçen Cemre Solmaz'ın avukatı Sefa Karcıoğlu, ikili hakkında Youtube kanallarına erişim engellenmesi kararı çıkarıldığını duyurdu. Karcıoğlu. "Birçok fenomen kadın hakkında, "FENOMEN KADINLARI PUANLADIK" isimli paylaşım yapan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin hakkında, İst.And.2.Aile Mahk."şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" Ayrıca, İst. And. 10 Sulh C. Hak., (karar kesinleşince) "ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE" karar vermiştir" dedi.Karcıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi:İkili daha önce de Avusturya'da Türkçe bilmeyen bir kadına hakaret dolu ve cinsiyetçi ifadeler kullandığı 'sokak röportajıyla' tepki çekmişti. Sputnik'e konuşan avukat Sefa Karcıoğlu, Mesut Can Eray'ın "Viyana tarafından deport edildim" açıklamasında bulunmasına rağmen günler sonra bu açıklamasını kendi ağzından yalanladığına dikkat çekti. Karcıoğlu, Youtuber Eray'ın yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sınırdışı edilmemiştim" dediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/viyana-polisi-cinsiyetci-videosuyla-tepki-ceken-mesut-can-eray-icin-harekete-gecti-1061016133.html
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youtube, mesut can eray, kadına hakaret, hakaret davası, taciz
youtube, mesut can eray, kadına hakaret, hakaret davası, taciz
Kadınlara hakaret içeren videoları sebebiyle 2 fenomene Youtube engeli ve suç duyurusu
15:26 07.11.2022 (güncellendi: 16:00 07.11.2022) Abone ol
Video içerikleri üreten ve internet fenomenlerinin fotoğraflarını puanlayan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin'e Youtube'dan erişim engeli geldi. İki Youtuber hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.
Sosyal medya hesaplarından ünlülere ilişkin paylaşımlar yapan ve 'hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda' bulunan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin'in Youtube kanallarına erişimin engellenmesi geldi.
Söz konusu iki isim, internet fenomeni Cemre Solmaz'ın da içinde bulunduğu bir grup kadın hakkında video hazırlamış ve bunu Youtube kanalında yayınlamıştı.
Bunun üzerine harekete geçen Cemre Solmaz'ın avukatı Sefa Karcıoğlu, ikili hakkında Youtube kanallarına erişim engellenmesi kararı çıkarıldığını duyurdu. Karcıoğlu. "Birçok fenomen kadın hakkında, "FENOMEN KADINLARI PUANLADIK" isimli paylaşım yapan Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin hakkında, İst.And.2.Aile Mahk."şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" Ayrıca, İst. And. 10 Sulh C. Hak., (karar kesinleşince) "ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE" karar vermiştir" dedi.
Karcıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
"Ayrıca, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği (karar kesinleşince) "ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE" karar vermiştir. Ek olarak, söz konusu video içerisindeki "cinsel taciz ve hakaret" içerikli ifadeler nedeniyle, Mesut Can Eray ve Mazlum Zengin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."
İkili daha önce de Avusturya'da Türkçe bilmeyen bir kadına hakaret dolu ve cinsiyetçi ifadeler kullandığı 'sokak röportajıyla' tepki çekmişti.
Sputnik'e konuşan avukat Sefa Karcıoğlu, Mesut Can Eray'ın "Viyana tarafından deport edildim" açıklamasında bulunmasına rağmen günler sonra bu açıklamasını kendi ağzından yalanladığına dikkat çekti. Karcıoğlu, Youtuber Eray'ın yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sınırdışı edilmemiştim" dediğini belirtti.