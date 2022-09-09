https://sputniknews.com.tr/20220909/viyana-polisi-cinsiyetci-videosuyla-tepki-ceken-mesut-can-eray-icin-harekete-gecti-1061016133.html

Viyana polisi cinsiyetçi videosuyla tepki çeken Mesut Can Eray için harekete geçti

Viyana polisi cinsiyetçi videosuyla tepki çeken Mesut Can Eray için harekete geçti

Avusturya'da YouTube için videolar çeken ve Türkçe bilmeyen bir kadına hakaret dolu ve cinsiyetçi ifadeler kullandığı 'sokak röportajıyla' tepki toplayan Mesut... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T14:46+0300

2022-09-09T14:46+0300

2022-09-09T14:46+0300

yaşam

mesut can eray

youtube

avusturya

viyana

polis

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın, yaptığı bir sokak röportajında, yoldan çevirdiği ve Türkçe bilmeyen bir kadına şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: "Önünü dön, yakına gel bakayım... Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." Kadının da Türkçe bilmediği için kendisine denilenleri anlamadığı ve gülümseyerek yanıt verdiği görülüyor. Twitter'da videoyu paylaşıp görüntüleri eleştiren bir kullanıcıya yanıt veren Viyana polisi de konuyla ilgili harekete geçtiklerini ve ilgili polis karakoluna gerekli bilgilerin aktarıldığını yazdı.

avusturya

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mesut can eray, youtube, avusturya, viyana, polis