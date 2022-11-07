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'İtalya derbisi'nin kazananı Juventus
'İtalya derbisi'nin kazananı Juventus
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T03:22+0300
2022-11-07T03:22+0300
spor
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
inter
juventus
maç
özet
derbi
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İtalya'da aralarındaki rekabet 'İtalya derbisi' olarak anılan Juventus ve Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesinde, konuk Inter, ilk yarıda bazı pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.İkinci yarının ilk dakikalarında, ev sahibi takım 52. dakikada Adrien Rabiot ile maçta 1-0 öne geçti.84. dakikada Nicolo Fagioli, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Inter'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyet aldı.Juventus, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 24 puanla 7. sırada yer buldu. Mavi-siyahlı takım, bu haftaki sonuçların ardından lider Napoli'nin 11 puan gerisine düştü. Ayrıca Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/roma-derbisinde-zafer-lazionun-1063134577.html
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italya, italya 1. futbol ligi (serie a), inter, juventus, maç, özet, derbi
italya, italya 1. futbol ligi (serie a), inter, juventus, maç, özet, derbi

'İtalya derbisi'nin kazananı Juventus

03:22 07.11.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAİtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi.
İtalya'da aralarındaki rekabet 'İtalya derbisi' olarak anılan Juventus ve Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesinde, konuk Inter, ilk yarıda bazı pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarının ilk dakikalarında, ev sahibi takım 52. dakikada Adrien Rabiot ile maçta 1-0 öne geçti.
84. dakikada Nicolo Fagioli, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.
Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Inter'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyet aldı.
Juventus, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.
Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 24 puanla 7. sırada yer buldu. Mavi-siyahlı takım, bu haftaki sonuçların ardından lider Napoli'nin 11 puan gerisine düştü. Ayrıca Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
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