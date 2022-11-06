https://sputniknews.com.tr/20221106/roma-derbisinde-zafer-lazionun-1063134577.html

Roma derbisinde zafer Lazio'nun

Roma derbisinde zafer Lazio'nun

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T23:17+0300

2022-11-06T23:17+0300

2022-11-06T23:17+0300

spor

roma

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derbi

maç

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

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Serie A'da 13. hafta maçında A.S. Roma-Lazio derbisi oynandı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ligin iddialı iki başkent ekibi karşılaştı.Roma'nın ev sahibi olduğu müsabakada konuk Lazio, 29. dakikada Felipe Anderson ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarı Roma, gol için yüklense de Lazio savunması rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Maç sonunda Lazio takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.Bu sonuçla Lazio, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda lider Napoli’nin 8 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.Ligde bu sezon 4. yenilgisini alan Roma ise 25 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.Bu arada, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, yedek kulübesinde başladığı derbi mücadelesine ikinci yarının başında dahil oldu. Çelik, 46. dakikada Gianluca Mancini'nin yerine oyuna girdi ve 45 dakika mücadele etti.Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Bologna-Torino: 2-1Monza-Hellas Verona: 2-0Sampdoria-Fiorentina: 0-2.

https://sputniknews.com.tr/20221024/napoli-roma-galibiyetiyle-tahtini-korudu-1062632735.html

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roma, lazio, derbi, maç, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)