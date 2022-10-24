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https://sputniknews.com.tr/20221024/napoli-roma-galibiyetiyle-tahtini-korudu-1062632735.html
Napoli, Roma galibiyetiyle tahtını korudu
Napoli, Roma galibiyetiyle tahtını korudu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T02:58+0300
2022-10-24T02:58+0300
spor
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
napoli
roma
galibiyet
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Serie A'ya iyi başlangıç yapan ve zirvede yer alan Napoli, başkent deplasmanında ligin iddialı ekiplerinden Roma’ya konuk oldu.İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol için birbirlerinin kalesinde tehlikeler yarattı.80. dakikada ani gelişen Napoli hücumunda, Victor Osimhen konuk ekibi öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma'yı 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.Napoli, Serie A'da 29 puanla tahtını sağlamlaştırdı.Roma ise bu sezon 3. yenilgisini Napoli'den alırken, 22 puanla 5. sırada yer buldu.Atalanta evinde Lazio'ya boyun eğdiBu haftanın bir diğer önemli maçında ise ligin iddialı ve az gol yiyen ekiplerinden Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkarttı ve puan tablosunda 3. sırada, rakibi Atalanta'nın da üzerinde yer aldı.Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Udinese konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilirken, Bologna ise Lecce'yi 2-0 yendi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/galatasarayli-futbolculardan-hakem-tepkisi-neden-surekli-bize-karsi-hata-yapiyorlar-1062629924.html
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italya, italya 1. futbol ligi (serie a), napoli, roma, galibiyet
italya, italya 1. futbol ligi (serie a), napoli, roma, galibiyet

Napoli, Roma galibiyetiyle tahtını korudu

02:58 24.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichiniİtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Serie A'ya iyi başlangıç yapan ve zirvede yer alan Napoli, başkent deplasmanında ligin iddialı ekiplerinden Roma’ya konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol için birbirlerinin kalesinde tehlikeler yarattı.
80. dakikada ani gelişen Napoli hücumunda, Victor Osimhen konuk ekibi öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma'yı 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Napoli, Serie A'da 29 puanla tahtını sağlamlaştırdı.
Roma ise bu sezon 3. yenilgisini Napoli'den alırken, 22 puanla 5. sırada yer buldu.

Atalanta evinde Lazio'ya boyun eğdi

Bu haftanın bir diğer önemli maçında ise ligin iddialı ve az gol yiyen ekiplerinden Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.
Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkarttı ve puan tablosunda 3. sırada, rakibi Atalanta'nın da üzerinde yer aldı.
Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.
Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Udinese konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilirken, Bologna ise Lecce'yi 2-0 yendi.
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