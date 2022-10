https://sputniknews.com.tr/20221024/galatasarayli-futbolculardan-hakem-tepkisi-neden-surekli-bize-karsi-hata-yapiyorlar-1062629924.html

Galatasaraylı futbolculardan hakem tepkisi: Neden sürekli bize karşı hata yapıyorlar?

Galatasaraylı futbolculardan hakem tepkisi: Neden sürekli bize karşı hata yapıyorlar?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken Dries Mertens, Milot Rachica ve Mauro Icardi hakem Ali Palabıyık... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 9 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken oyuncular ve yönetim karşılaşmayı değerlendirdi.İlk yarıda gördükleri kırmızı kartın maçı çok etkilediğini söyleyen Dries Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördük. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor" dedi.Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Milot Rachica, "Maçın başında golleri bulduk, iyi oynuyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi bırakmadık. Bazı hatalar yaptık ama bazı şeyler, kontrolünüz dışında. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğraşmış bulunuyoruz" diye konuştu.Hakem kararlarından dert yanan Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle... Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı. Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu" açıklamasını yaptı.Dursun Özbek: Artık bıçak kemiğe dayandıGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bugün yaşananların kendilerinin beklemediği bir şey olmadığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu:"Bugün, hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Evet, Türk futbolunda adaletin eksikliğini herkes hissediyor. Adaletin eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Ali Palabıyık sahneye çıkıyor. Nasıl bir hakem olduğuyla ilgili detaya girmeye gerek yok. Herkes açıp bakarsa görür. Değerli TFF, değerli MHK, değerli hakemler. Galatasaray'ın önünü iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Görevini tam yapmadı Ali Palabıyık. 3-5 tane kırmızı kart gösterip, Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı. Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye her şeyi gösterdik, her pozisyonda bize hak verdi. Peki sayın başkan, bunlar haklıysa, Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının da içeride olduğunu kendisi ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Bunun temizlenmesi için gerekeni yapın. Beni tanıyan herkes bilir. Kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan konularda konuşma yapmam. Artık, bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun. Neler hissetiniz bu maçı seyrettiğinizde. VAR niye var? VAR ne zaman devreye girecek? Ligin 3'te birini oynadık, 3'te 2'si duruyor. Bir daha seyredin ve bakın. Bir takımın hakkını yemek, sizi rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık. Bu gece nasıl yastığa kafanı koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişilerin hepsi şunu söylüyor, 'Evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm.' Hakemlikte hatalar olabilir. Ama bunların konuşulmasının ardından 5-6 gün sonra bu nasıl bir intikam almaktır? Ben MHK'nın veya TFF'nin başkanı olsam, uyuyamazdım. Bu kadar hataların yapıldığı yerde, bir takımın emeğiyle oynamak, kabul edilebilir bir şey değil. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK atayıcıları? VAR'da oturanlar, sahayı izleyenler, hiç vicdanınız sızlamadı mı? Boey'e gösterilen kırmızı kart... Değerli TFF yetkilileri size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız, yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Bir santim geri adım atmayacağız, eğer gerçekten futbolda adaleti sağlayacağına dair adım attığınızı görene kadar. Galatasaray'ın tarihine bakın, Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben, buradan TFF yetkililerine tekrar sesleniyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız, bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki, Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bu güne kadarki tavırlarıyla, her zaman bu tip oyunların üstesinden gelmiştir. Bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı vardı, sadece Galatasaray için değil, Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara gelmesini istiyoruz."'Düdük asılsa ne olacak, Ali Palabıyık'lar biter mi?'"Maçın hakemi Ali Palabıyık'a düdük astıracak mısınız" sorusuna Dursun Özbek, "Düdük astırma gibi bir iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyık'lar biter mi? İşin bütünü itibarıyla, Sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli başkanım, futbolu yönetiyorsunuz. TFF'nin çok değerli yöneticileri, orada bizlere adalet dağıtmak için oturuyorsunuz. Baştan sona maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin mikrofonların karşısına çıkın ve söyleyin. Tül perde arkasından seyretmeyin, çıkın açıklama yapın. Çıkın, verilen kırmızı kartlar doğruydu deyin. Çıkın bir açıklama yapın. Adamı katlet, öldür, arkadan da seyret. Biz susmayacağız. Susmama sebebimiz kendimiz değiliz. Türk futbol camiası büyük bir camia, herkesin çabası var. Böyle basit ve manipulatif yapıların, bu işin içinde olmaması lazım. Sizden açıklama bekliyorum. Çok iyi biliyorum, bu oyuncuları daha evvel defalarca seyrettik. Siz perdenin arkasından orta oyununu seyrediyorsunuz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar, susmayacağız. Ali Palabıyık çıksın açıklasın, MHK çıksın açıklasın" yanıtını verdi.Özbek son olarak TFF'nin salı günü kulüpler için yapacağı VAR Tanıtım Toplantısı'na katılmayacağını açıkladı ve ekledi:"Çünkü sizin VAR'ınıza inanmıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde VAR'ın çok büyük katkıları olacağını düşünerek destek verdim. Ama geldiğimiz noktada VAR ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var."Erden Timur: Bu şekilde giderse bu lig bitmez, biz bitirtmeyizGalatasaray Başkanvekili Erden Timur, Alanyaspor müsabakası sonrası yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştirdi ve "Bu şekilde giderse bu lig bitmeyecek, biz bitirmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Bu gemi batmış, biz yosunun içinde mücadele ediyoruz. Bu geminin battığını herkesin kabul etmesi gerekiyor" dedi.Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline getirildi. Önce atamayla bu hale soktular. Galatasaray düşmanlığıyla herkesin bildiği bir hakemi atadılar. Biz, herkes için adalet istediğimizi söyledik. Gördük ki TFF, adalet istemiyor çünkü adaletsizlikle operasyonla ceza veriliyorsa bu iş çürümüştür ve kokusu her tarafa yayılmaktadır. Bu da bizim söylediğimiz her şeyin haklılığını ortaya çıkarıyor.'7 hakeme sorduk'İlk kırmızı kartı 7 tane hakeme sorduk, bir tanesi sarıya daha yakın dedi, diğer 6 hakem ise kırmızı kartla alakası yok dedi. Kaleye 50 metre var, o mesafede ne olup olmayacağı belli değil. Pozisyonun faul olmadığını söyleyen hakemler de oldu. Sacha Boey'in kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt pozisyonunda çizgileri doğru çektiğine kim inanır? Taraflı tarafsız herkese soruyorum.'Biz, Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz'Biz, bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Bizim geri atacak bir adımımız bile yok. Tırnak mesafe bile geri adım atmayız. Adalet isteyenler geri adım atmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Gerekirse açıklarız. Biz, Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz ve bunu herkes görecek. Bu kurguyu yapanları biliyoruz, bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'cincon' demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz.Bu kötü niyetli yapılar, 3-5 haftada kurulmadı. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. İyilik, ucuz bir kötülüğe galip gelir. Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz, her şeyi göze aldık. Başka türlü bu iş çözülmeyecek. 5 yıldır herkes bağırıyor, ne değişti? Bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeyler gerekiyor ve biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse bu lig bitmeyecek, biz bitirmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Bu gemi batmış, biz yosunun içinde mücadele ediyoruz. Bu geminin battığını herkesin kabul etmesi gerekiyor."Okan Buruk: Bize karşı savaş açıldı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin işleri güzel giden işleri bozmak. Futbolda hızlansa durduruyorlar. Güzel oynansa başka bir şey buluyorlar. Maçı içinde çok fazla şey oldu. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk. Bu savaşta iki maçta puan kaybettik. Takım olarak futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık. Çok iyi oynadık. 10 kişiyken bile net pozisyonlara girdik. Değerlendiremedik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve ellerinden gelen her şeyi yaptı. Tek kızgınlığım son dakikadaki korner atışında oyuncuların bazıları çok gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşmayla bitirebileceğimiz bir maçı üzücü şekilde bitirdik. Sonradan yine gol pozisyonu bulduk. Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Çok üzgünüz.”'Biz bu savaşın içerisinde varız'“Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı bir savaş başladı” diyerek sözlerine devam eden Okan Buruk, “Sadece hakemler açısından değil, dışarıdan da bunun birçok yerden etkisini görüyoruz. Bununla savaşacağız. Savaşmaktan başka çaremiz yok. Bugün nasıl maça başladıysak, nasıl güzel bir futbol oynadıysak, nasıl iki gol atıp birçok pozisyona girdiysek buna devam edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Biz bu savaşın içerisinde varız. Bundan sonra onlar da gerekeni yapar. Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapacaktır. Hiç merak etmesinler. Galatasaray'a yapılan bu iş sadece burada kalacak bir iş değil. Onlar da gerekeni yapar. Oyuncularımın emeklerinden dolayı onlar tebrik ediyorum. Bir son dakika golüyle berabere kaldık. Bundan dolayı üzgünüm. Aynı hakemler bu işin içinde devam ediyor. Onlara güvenelim ve destek olalım diyoruz ama mevcut düzen içerisinde bunun zor olduğunu görüyoruz. İnşallah bir değişim olur; ama çok ümidim yok” şeklinde konuştu.'İkinci yarı farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadı’nda yapılan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.Maça iyi başladıklarını ve 2-0 da öne geçtiklerini belirten Okan Buruk, oyuncusu Sacha Boey’e verilen kırmızı kartı eleştirerek, “Birçok gol pozisyonu yakaladık. Belki maç, hakemin dahili olmasa ilk yarıdan 3’e, 4’e, ikinci yarı daha farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Ancak maalesef her zamanki gibi bir hakem dahili oldu. Hakem oyun içerisine girdi ve sonuca direkt olarak etki eden bir hata yaptı. Çok net ve açık bir şekilde bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum” dedi.Hakem Ali Palabıyık’ın maç içindeki kararlarında standart uygulamadığını ileri süren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, “Hakemin maç içerisinde bizim lehimize vermediği faullerle bu verdiği faulün standardı olmadığını düşünüyorum. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor, her pozisyona farklı kararlar veriyorlar. Aynı maç içerisinde birine faul veriyor diğerine vermiyor. Oyun da hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına çok gitmiyor. Burada da tabii ki oyun içerisine girme gereği duyuyorlar” diye konuştu.Okan Buruk, müsabakanın 2-2’ye geldiği golden önce kullandıkları kornerde oyuncularının hata yaptığını aktararak, şunları kaydetti:“10 kişiyken de iyi oynadık. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk. İkinci yarı 60. dakikadan sonra tabii ki enerjimiz biraz düştü. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Yine oyunu tuttuk. Son bölümde de yani kendi hatamız, kornerde tecrübesizliğimiz var. Orayla ilgili çok sinirliyim. Oyuncularıma da içeride bununla ilgili bir tepki verdim. Kabul edilebilecek bir korner atışı değil. Kenardan çok bağırdım. Hepsini tek tek uyardım ama maalesef bu anlamda çok çok zeki bir takım değiliz. Bu kadar büyük mücadele, bu kadar emek verdiler ama çok küçük bir hatayla o top geldi ve sonunda bize gol oldu. Oyuncuların daha akıllı olması gerekiyor. Profesyonel bir oyun. Süper Lig seviyesindeyiz. O dakikada 10 kişi kalmış bir takım topu kenarda tutar veya stoperleri gitmez.”Buruk, oyuncularına sesini duyuramadığı için kornerde istediği gibi davranmamalarını disiplinsizlik olarak değerlendirmediğini dile getirdi.'Bir inatlaşma var'Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, hakemler konusunda sarı-kırmızılı kulüple bir inatlaşma olduğunu iddia etti.Sezon başından beri aleyhlerine hatalar yapıldığını savunan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:“İyi ve bundan sonraki haftalar için bize yol gösterecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hakem atamaları yine Galatasaray’ın aleyhinde olmaz. Burada bir inatlaşma var. Net bir şekilde Galatasaray’ın istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Buradaki inatlaşma nereye kadar gidecek? Kime fayda verecek? Türkiye futboluna ne fayda verecek? Bunları bilmiyoruz. Sadece kırmızı kart özelinde değerlendirmiyorum. Oyun içerisindeki birçok pozisyonda maalesef Galatasaray seyircisinin sinirleriyle oynamak için her şey yapıldı. Bunu geçen haftalarda da görmüştük. Geçen hafta herkes, ‘Siz ne oynadınız ki konuşuyorsunuz.’ diyordu. Birinci dakikada penaltınız verilmiyor. Maça golle başlasanız çok farklı bir oyun olacak. Sonra ‘Ne oynadınız ki?’ diyorlar.Benim ne oynayıp oynamadığım çok önemli değil. Birinci dakika penaltı oluyorsa VAR’daki arkadaşlar uyumayacak, o penaltıyı verecekler. Ben maça golle başlayacağım. Belki çok iyi oynayacağım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen benim emeğimin karşılığını vereceksin. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz, çekiyoruz. Her hafta aynı şey. Bir inatlaşma var. Galatasaray Kulübünden, taraftarından ne isteniyor bunun farkında değilim ama biz takım olarak bunun karşılığını sahada vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Biz de elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Bunlar bizi hırslandırıyor. Bugün maça başlangıcımız da bu şekildeydi. Çok iyi, hırslı başladık ama sonu istediğimiz gibi olmadı. Devamı gelecek.”Okan Buruk, Ali Palabıyık’ın Boey’e kırmızı kartı göstermesine şaşırdığını dile getirerek, “Arada bir pozisyondu. Bundan daha sert faulleri çalmadı. Kırmızı karta yüzde 100 gol pozisyonu diyemeyiz. Sadece kırmızı kart değil birçok pozisyonda Galatasaray aleyhine karar verdi. İlk yarıyı bitirme şekli bile maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitene kadar bekledi. Tam hızlı hücuma çıktık. 2’ye 1 veya 3’e 2 yakaladık ama ilk yarıyı bitirdi. Bu hakemin niyetini gösteren bir şey” ifadelerini kullandı.

