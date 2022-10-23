https://sputniknews.com.tr/20221023/galatasaray-alanyaspor-maci-oncesinde-sari-kirmizili-taraftarlarin-koreografisi-1062625444.html
Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi
Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında Galatasaray taraftarlarınca Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T20:15+0300
2022-10-23T20:15+0300
2022-10-23T20:33+0300
koreografi
galatasaray
spor
cumhuriyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062625530_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_fefda8838b79f63a00599413f9b9efee.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray taraftarları, maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi gerçekleştirdi.Koreografiyi Galatasaray Spor Kulübü de "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" yazısıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062625530_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_644631c8d59db1e46c7677a2a1e3a8da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koreografi, galatasaray, cumhuriyet
koreografi, galatasaray, cumhuriyet
Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi
20:15 23.10.2022 (güncellendi: 20:33 23.10.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında Galatasaray taraftarlarınca Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray taraftarları, maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi gerçekleştirdi.
Koreografiyi Galatasaray Spor Kulübü de "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" yazısıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.