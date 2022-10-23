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Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi
Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında Galatasaray taraftarlarınca Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
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koreografi
galatasaray
spor
cumhuriyet
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray taraftarları, maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi gerçekleştirdi.Koreografiyi Galatasaray Spor Kulübü de "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" yazısıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.
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koreografi, galatasaray, cumhuriyet
koreografi, galatasaray, cumhuriyet

Galatasaray taraftarlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi

20:15 23.10.2022 (güncellendi: 20:33 23.10.2022)
© AAGalatasaray-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların koreografisi
Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında Galatasaray taraftarlarınca Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray taraftarları, maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi gerçekleştirdi.
Koreografiyi Galatasaray Spor Kulübü de "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" yazısıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.
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