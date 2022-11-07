https://sputniknews.com.tr/20221107/isvec-disisleri-bakani-billstrom-pkk-ve-ypg-ile-temas-etmek-icin-bir-ajandamiz-yok-1063137543.html

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: PKK ve YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: PKK ve YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T01:49+0300

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İsveç'te Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki sosyal demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221106/isvec-basbakani-kristersson-7-8-kasimda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1063131936.html

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