Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221107/isvec-disisleri-bakani-billstrom-pkk-ve-ypg-ile-temas-etmek-icin-bir-ajandamiz-yok-1063137543.html
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: PKK ve YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: PKK ve YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T01:49+0300
2022-11-07T01:49+0300
dünya
isveç
tobias billström
pkk
ypg
temas
nato
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063137399_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_12a0c1ed60f77a3ff49dfa35a907f080.jpg
İsveç'te Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki sosyal demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/isvec-basbakani-kristersson-7-8-kasimda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1063131936.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063137399_59:0:1319:945_1920x0_80_0_0_2917ed3afdae582e3c8f543e332a52c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, tobias billström, pkk, ypg, temas, nato, türkiye
isveç, tobias billström, pkk, ypg, temas, nato, türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: PKK ve YPG ile temas etmek için bir ajandamız yok

01:49 07.11.2022
© AAİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
Abone olTelegram
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi.
İsveç'te Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki sosyal demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.
Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz" dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
DÜNYA
İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Dün, 21:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала