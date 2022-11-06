https://sputniknews.com.tr/20221106/isvec-basbakani-kristersson-7-8-kasimda-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1063131936.html
İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T21:41+0300
2022-11-06T21:41+0300
2022-11-06T21:46+0300
ulf kristersson
isveç
dünya
türkiye
resmi ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
isveç
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ulf kristersson, isveç, türkiye, resmi ziyaret
ulf kristersson, isveç, türkiye, resmi ziyaret
İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
21:41 06.11.2022 (güncellendi: 21:46 06.11.2022) Abone ol
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.