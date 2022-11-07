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https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbulda-ulasilamaz-binaya-duvarli-onlem-sokakta-yasayanlar-barinak-olarak-kullaniyordu-1063160763.html
İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu
İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu
Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan 5 katlı binanın üstteki iki katın ardından zemindeki dükkanların girişi tuğla ile duvar örülerek kapatıldı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:09+0300
2022-11-07T17:09+0300
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İstanbul Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan ve yıktırılamayan binaya 'ikinci duvar' önlemi alındı.Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4 ve 5'nci katındaki daireler 2018 yılında boşaltıldı.Sahiplerine o tarihten sonra ulaşılamayan daireler, sokakta yaşayanlar tarafından barınak olarak kullanıldı. Daireler çöp, eski giysi ve eşyalarla dolduruldu.Binadaki tüm elektrik kablosu, boru, musluk, dolaplar çalındı. Mahalleli imza toplayarak şikayetçi oldu.Avcılar Belediyesi ekipleri, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran kullanılamayacak durumdaki kıyafet ve atık eşyaları topladı.Çöplerden temizlenen evlerin aynı duruma gelmemesi amacıyla sahipleri bulununcaya kadar kapılarına tuğla ile duvar örüldü.Boş dükkanların kapılarına da duvar örüldüApartmandaki dükkan sahiplerinin de son 3 yıl içinde taşınması nedeniyle, bina harabe haline geldi.Sokakta yaşayan insanların barınağı hale gelen ve çöp kokularının yayıldığı apartman için belediyeye yapılan şikayetler yeniden değerlendirmeye alındı.Belediye yetkilileri, daire sahiplerine yine ulaşamazken, ileride ortaya çıkmaları halinde hak kaybına uğramamaları ve hukuki sorun ortaya çıkmaması için 'ikinci duvar' önlemi aldı.Daha önce 4 ve 5'nci kattaki dairelerde olduğu gibi, binanın zemin katındaki dükkanların kapıları da duvarla kapatıldı.Mahallede çaycılık yapan Mehmet Tahir, bina girişinin tuğlalarla kapatılması nedeniyle kötü kokuların artık hissedilmediğini, kimliği belirsiz kişilerin de içeri giremediğini söyledi.Esnaf Hayrettin Kaya da, yıllardır boş bulunan binanın çöplüğe döndüğünü, yıkılıncaya kadar girişinin engellenmesinin yerinde olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/beyoglunda-metruk-binada-baslayan-yangin-5-binaya-sicradi-1062751957.html
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türkiye, istanbul, bina, evsiz, yıkım
türkiye, istanbul, bina, evsiz, yıkım

İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu

17:09 07.11.2022
© DHAİstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu
İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan 5 katlı binanın üstteki iki katın ardından zemindeki dükkanların girişi tuğla ile duvar örülerek kapatıldı.
İstanbul Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan ve yıktırılamayan binaya 'ikinci duvar' önlemi alındı.
Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4 ve 5'nci katındaki daireler 2018 yılında boşaltıldı.
Sahiplerine o tarihten sonra ulaşılamayan daireler, sokakta yaşayanlar tarafından barınak olarak kullanıldı. Daireler çöp, eski giysi ve eşyalarla dolduruldu.

Binadaki tüm elektrik kablosu, boru, musluk, dolaplar çalındı. Mahalleli imza toplayarak şikayetçi oldu.
Avcılar Belediyesi ekipleri, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran kullanılamayacak durumdaki kıyafet ve atık eşyaları topladı.

Çöplerden temizlenen evlerin aynı duruma gelmemesi amacıyla sahipleri bulununcaya kadar kapılarına tuğla ile duvar örüldü.

Boş dükkanların kapılarına da duvar örüldü

Apartmandaki dükkan sahiplerinin de son 3 yıl içinde taşınması nedeniyle, bina harabe haline geldi.

Sokakta yaşayan insanların barınağı hale gelen ve çöp kokularının yayıldığı apartman için belediyeye yapılan şikayetler yeniden değerlendirmeye alındı.
Belediye yetkilileri, daire sahiplerine yine ulaşamazken, ileride ortaya çıkmaları halinde hak kaybına uğramamaları ve hukuki sorun ortaya çıkmaması için 'ikinci duvar' önlemi aldı.

Daha önce 4 ve 5'nci kattaki dairelerde olduğu gibi, binanın zemin katındaki dükkanların kapıları da duvarla kapatıldı.
Mahallede çaycılık yapan Mehmet Tahir, bina girişinin tuğlalarla kapatılması nedeniyle kötü kokuların artık hissedilmediğini, kimliği belirsiz kişilerin de içeri giremediğini söyledi.

Esnaf Hayrettin Kaya da, yıllardır boş bulunan binanın çöplüğe döndüğünü, yıkılıncaya kadar girişinin engellenmesinin yerinde olduğunu belirtti.
Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı
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