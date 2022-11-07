https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbulda-ulasilamaz-binaya-duvarli-onlem-sokakta-yasayanlar-barinak-olarak-kullaniyordu-1063160763.html

İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu

İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem: Sokakta yaşayanlar barınak olarak kullanıyordu

Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan 5 katlı binanın üstteki iki katın ardından zemindeki dükkanların girişi tuğla ile duvar örülerek kapatıldı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T17:09+0300

2022-11-07T17:09+0300

2022-11-07T17:09+0300

türkiye

türkiye

istanbul

bina

evsiz

yıkım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063160618_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fcb27f0732645e4dda057d25511f8112.jpg

İstanbul Avcılar'da sahiplerine ulaşılamayan ve yıktırılamayan binaya 'ikinci duvar' önlemi alındı.Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4 ve 5'nci katındaki daireler 2018 yılında boşaltıldı.Sahiplerine o tarihten sonra ulaşılamayan daireler, sokakta yaşayanlar tarafından barınak olarak kullanıldı. Daireler çöp, eski giysi ve eşyalarla dolduruldu.Binadaki tüm elektrik kablosu, boru, musluk, dolaplar çalındı. Mahalleli imza toplayarak şikayetçi oldu.Avcılar Belediyesi ekipleri, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran kullanılamayacak durumdaki kıyafet ve atık eşyaları topladı.Çöplerden temizlenen evlerin aynı duruma gelmemesi amacıyla sahipleri bulununcaya kadar kapılarına tuğla ile duvar örüldü.Boş dükkanların kapılarına da duvar örüldüApartmandaki dükkan sahiplerinin de son 3 yıl içinde taşınması nedeniyle, bina harabe haline geldi.Sokakta yaşayan insanların barınağı hale gelen ve çöp kokularının yayıldığı apartman için belediyeye yapılan şikayetler yeniden değerlendirmeye alındı.Belediye yetkilileri, daire sahiplerine yine ulaşamazken, ileride ortaya çıkmaları halinde hak kaybına uğramamaları ve hukuki sorun ortaya çıkmaması için 'ikinci duvar' önlemi aldı.Daha önce 4 ve 5'nci kattaki dairelerde olduğu gibi, binanın zemin katındaki dükkanların kapıları da duvarla kapatıldı.Mahallede çaycılık yapan Mehmet Tahir, bina girişinin tuğlalarla kapatılması nedeniyle kötü kokuların artık hissedilmediğini, kimliği belirsiz kişilerin de içeri giremediğini söyledi.Esnaf Hayrettin Kaya da, yıllardır boş bulunan binanın çöplüğe döndüğünü, yıkılıncaya kadar girişinin engellenmesinin yerinde olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221027/beyoglunda-metruk-binada-baslayan-yangin-5-binaya-sicradi-1062751957.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, bina, evsiz, yıkım