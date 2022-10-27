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https://sputniknews.com.tr/20221027/beyoglunda-metruk-binada-baslayan-yangin-5-binaya-sicradi-1062751957.html
Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı
Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı
Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T07:15+0300
2022-10-27T07:15+0300
türkiye
beyoğlu
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yangın
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Yangın, Beyoğlu Firüzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak’ta saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 5 binaya sıçrarken metrelerce yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangına evinde yakalanan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına farklı sokaklardan müdahale etmeye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.3 katlı metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 5 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülürken binalar kullanılamaz hale geldi. Bir binanın çatısının çöktüğü yangında 2 bina da küle döndü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.
türkiye
beyoğlu
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beyoğlu, istanbul, yangın
beyoğlu, istanbul, yangın

Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

07:15 27.10.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞANBeyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü.
Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN
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Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü.
Yangın, Beyoğlu Firüzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak’ta saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 5 binaya sıçrarken metrelerce yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangına evinde yakalanan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına farklı sokaklardan müdahale etmeye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
3 katlı metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 5 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülürken binalar kullanılamaz hale geldi. Bir binanın çatısının çöktüğü yangında 2 bina da küle döndü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.
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