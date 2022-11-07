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İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 3 kişi tutuklandı
Avcılar'da hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ekibine yönelik taşlı ve sopalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:16+0300
2022-11-07T23:16+0300
türkiye
avcılar
sağlık çalışanı
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Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada biri kadın 4 kişi, sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş, R.Ş. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.Bu arada, olay sonrasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekibi ile şüpheliler arasında yaşananlar sonrasında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması yer alıyor.Başsavcılık açıklamasıKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir hastaya müdahale için giden ambulansta görevli şoför ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunan zanlılar D.Ş, F.Ş, R.Ş. ve B.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, "Şüpheliler D.Ş, R.Ş. ve B.Ş, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/hasta-almaya-giden-ambulanstaki-saglik-calisanlarina-saldirip-darp-ettiler-1063149016.html
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avcılar, sağlık çalışanı, darp
avcılar, sağlık çalışanı, darp

İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 3 kişi tutuklandı

23:16 07.11.2022
© DHADiyarbakır - acil servis - ambulans
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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Avcılar'da hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ekibine yönelik taşlı ve sopalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada biri kadın 4 kişi, sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.
İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş, R.Ş. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, olay sonrasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekibi ile şüpheliler arasında yaşananlar sonrasında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması yer alıyor.

Başsavcılık açıklaması

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir hastaya müdahale için giden ambulansta görevli şoför ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunan zanlılar D.Ş, F.Ş, R.Ş. ve B.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Şüpheliler D.Ş, R.Ş. ve B.Ş, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.
Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
YAŞAM
Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler
7 Kasım, 12:14
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