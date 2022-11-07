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https://sputniknews.com.tr/20221107/iphone-14-ve-diger-urunleri-almak-isteyenler-beklemek-zorunda-kalacak-1063150772.html
iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenler beklemek zorunda kalacak
iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenler beklemek zorunda kalacak
Apple, Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kısıtlı kapasite... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T13:02+0300
2022-11-07T13:49+0300
dünya
foxconn
iphone
apple
çin
çin halk cumhuriyeti
çin komünist partisi (çkp)
koronavirüs
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Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un bulunduğu sanayi parkı çevresinin artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantinaya alınmasıyla 'kısıtlı kapasite ile çalışma' uygulamasına geçildiğini açıklayan Apple, üretimde yavaşlamalar meydana geldiğini duyurdu. iPhone'un son çıkan modellerini almak isteyen müşterilerin uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini belirten Apple, "Şu an, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretiminde önceden tahmin ettiğimiz rakamların dışında düşüşler bekliyoruz. Müşterilerin, yeni ürünleri satın alabilmesi için daha uzun süre beklemesi gerekecek" açıklamasında bulundu. Üretimin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Apple, "Her işçinin güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanması kapsamında tedarikçilerimiz ile üretimin normal şartlara dönmesi için yakından çalışıyoruz" dedi.Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da içinde buluduğu Zhengzhou Havalimanı Ekonomi Bölgesi’nde 2 Kasım'da ‘sessiz yönetim’ adı altında yeni bir karantina uygulamasına geçilmişti. Karara göre, personelin sanayi parkından çıkışı yasaklanırken, araçların tesise giriş-çıkışları özel izne tabi olmuştu. Karantina uygulamasının 9 Kasım'a kadar süreceği açıklanmıştı.Fabrikadan kaçmışlardıZhengzhou’da yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında, kentte Ekim ayı içinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle katı tedbirler alınmıştı. Foxconn’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim itibariyle işçilerin yemekhanelerde yemek yemesi yasaklanmış, işçilerden yemeklerini kaldıkları yurtlara götürmeleri istenmişti. Görgü tanıkları, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte, birçok işçinin sırt çantaları ve valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştığını aktarmıştı.Çin, 'sıfır Kovid' stratejisini terk etmiyorDünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Kovid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Çin’de iktidarı elinde tutan Çin Komünist Partisi’nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi’nde ‘sıfır Kovid’ politikasının süreceği sinyali verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/dunyanin-en-buyuk-iphone-fabrikasinin-bulundugu-bolge-yine-karantinaya-alindi-1062975511.html
https://sputniknews.com.tr/20221031/cindeki-iphone-fabrikasinda-calisan-isciler-kati-kovid-19-onlemleri-nedeniyle-tesisten-kaciyor-1062902703.html
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foxconn, iphone, apple, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), koronavirüs
foxconn, iphone, apple, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), koronavirüs

iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenler beklemek zorunda kalacak

13:02 07.11.2022 (güncellendi: 13:49 07.11.2022)
© AFP 2022 iPhone 14, Apple
iPhone 14, Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022
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Apple, Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kısıtlı kapasite ile çalışma' uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığını ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağını açıkladı.
Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un bulunduğu sanayi parkı çevresinin artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantinaya alınmasıyla 'kısıtlı kapasite ile çalışma' uygulamasına geçildiğini açıklayan Apple, üretimde yavaşlamalar meydana geldiğini duyurdu.
iPhone'un son çıkan modellerini almak isteyen müşterilerin uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini belirten Apple, "Şu an, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretiminde önceden tahmin ettiğimiz rakamların dışında düşüşler bekliyoruz. Müşterilerin, yeni ürünleri satın alabilmesi için daha uzun süre beklemesi gerekecek" açıklamasında bulundu. Üretimin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Apple, "Her işçinin güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanması kapsamında tedarikçilerimiz ile üretimin normal şartlara dönmesi için yakından çalışıyoruz" dedi.
Foxconn - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
DÜNYA
Dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu bölge yine karantinaya alındı
2 Kasım, 13:11
Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da içinde buluduğu Zhengzhou Havalimanı Ekonomi Bölgesi’nde 2 Kasım'da ‘sessiz yönetim’ adı altında yeni bir karantina uygulamasına geçilmişti. Karara göre, personelin sanayi parkından çıkışı yasaklanırken, araçların tesise giriş-çıkışları özel izne tabi olmuştu. Karantina uygulamasının 9 Kasım'a kadar süreceği açıklanmıştı.

Fabrikadan kaçmışlardı

Zhengzhou’da yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında, kentte Ekim ayı içinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle katı tedbirler alınmıştı. Foxconn’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim itibariyle işçilerin yemekhanelerde yemek yemesi yasaklanmış, işçilerden yemeklerini kaldıkları yurtlara götürmeleri istenmişti. Görgü tanıkları, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte, birçok işçinin sırt çantaları ve valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştığını aktarmıştı.
Foxconn - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
KORONAVİRÜS
Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor
31 Ekim, 15:18

Çin, 'sıfır Kovid' stratejisini terk etmiyor

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Kovid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Çin’de iktidarı elinde tutan Çin Komünist Partisi’nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi’nde ‘sıfır Kovid’ politikasının süreceği sinyali verilmişti.
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