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Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor
Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor
Çin'de faaliyet gösteren iPhone fabrikası çalışanlarının, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tesisten kaçtıkları belirtildi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T15:18+0300
2022-10-31T15:41+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
kovid-19
iphone
foxconn
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Çin'in Zhengzhou kentinde 'dünyanın en büyük iPhone fabrikası' olarak bilinen Foxconn tesisinde çalışan çok sayıda işçinin, katı koronavirüs önlemleri nedeniyle kaçtıkları bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, işçilerin fabrika duvarlarından atlayarak kaçtıkları ve yürüyerek memleketlerine dönmeye çalıştıkları görülüyor. Fabrikanın bulunduğu alandaki yerel yönetimler ise, Tayvanlı teknoloji devinin bünyesinde çalışan işçilerden eve döndüklerinde yetkililere bildirimde bulunmalarını ve önleyici karantinaya girmelerini istedi. Fosconn ise, fabrikadan ayırlmak isteyen çalışanları için 'personel ve araçları organize etmek üzere' hükümetle işbirliği yaptığını söyledi. Firma ayrıca, 'salgını yok etmek için uzun süreli bir savaşla karşı karşıya olduklarını' söylese de, 200 binden fazla personelin tesiste tutulduğuna veya tecrit edildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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çin, koronavirüs, kovid-19, iphone, foxconn
çin, koronavirüs, kovid-19, iphone, foxconn

Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor

15:18 31.10.2022 (güncellendi: 15:41 31.10.2022)
© FlickrFoxconn
Foxconn - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Flickr
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Çin'de faaliyet gösteren iPhone fabrikası çalışanlarının, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tesisten kaçtıkları belirtildi.
Çin'in Zhengzhou kentinde 'dünyanın en büyük iPhone fabrikası' olarak bilinen Foxconn tesisinde çalışan çok sayıda işçinin, katı koronavirüs önlemleri nedeniyle kaçtıkları bildirildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, işçilerin fabrika duvarlarından atlayarak kaçtıkları ve yürüyerek memleketlerine dönmeye çalıştıkları görülüyor.
Fabrikanın bulunduğu alandaki yerel yönetimler ise, Tayvanlı teknoloji devinin bünyesinde çalışan işçilerden eve döndüklerinde yetkililere bildirimde bulunmalarını ve önleyici karantinaya girmelerini istedi.
Fosconn ise, fabrikadan ayırlmak isteyen çalışanları için 'personel ve araçları organize etmek üzere' hükümetle işbirliği yaptığını söyledi. Firma ayrıca, 'salgını yok etmek için uzun süreli bir savaşla karşı karşıya olduklarını' söylese de, 200 binden fazla personelin tesiste tutulduğuna veya tecrit edildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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