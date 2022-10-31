https://sputniknews.com.tr/20221031/cindeki-iphone-fabrikasinda-calisan-isciler-kati-kovid-19-onlemleri-nedeniyle-tesisten-kaciyor-1062902703.html

Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor

Çin'deki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı Kovid-19 önlemleri nedeniyle tesisten kaçıyor

Çin'de faaliyet gösteren iPhone fabrikası çalışanlarının, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tesisten kaçtıkları belirtildi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T15:18+0300

2022-10-31T15:18+0300

2022-10-31T15:41+0300

koronavirüs

çin

koronavirüs

kovid-19

iphone

foxconn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101619/01/1016190136_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2a146edc649405bdcf002755ab0f1d22.jpg

Çin'in Zhengzhou kentinde 'dünyanın en büyük iPhone fabrikası' olarak bilinen Foxconn tesisinde çalışan çok sayıda işçinin, katı koronavirüs önlemleri nedeniyle kaçtıkları bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, işçilerin fabrika duvarlarından atlayarak kaçtıkları ve yürüyerek memleketlerine dönmeye çalıştıkları görülüyor. Fabrikanın bulunduğu alandaki yerel yönetimler ise, Tayvanlı teknoloji devinin bünyesinde çalışan işçilerden eve döndüklerinde yetkililere bildirimde bulunmalarını ve önleyici karantinaya girmelerini istedi. Fosconn ise, fabrikadan ayırlmak isteyen çalışanları için 'personel ve araçları organize etmek üzere' hükümetle işbirliği yaptığını söyledi. Firma ayrıca, 'salgını yok etmek için uzun süreli bir savaşla karşı karşıya olduklarını' söylese de, 200 binden fazla personelin tesiste tutulduğuna veya tecrit edildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, koronavirüs, kovid-19, iphone, foxconn