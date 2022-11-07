https://sputniknews.com.tr/20221107/fransada-meclisin-feshedilme-ihtimali-tartisiliyor-1063168410.html
Fransa'da meclisin feshedilme ihtimali tartışılıyor
Fransa'da meclisin feshedilme ihtimali tartışılıyor
Fransa lideri Emmanuel Macron'un yetkisini kullanarak Ulusal Meclis'i feshedip etmeyeceği ülke basınında gündeme oturdu. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T21:57+0300
2022-11-07T21:57+0300
2022-11-07T21:57+0300
dünya
fransa
fransa ulusal meclisi
fesih
emmanuel macron
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Fransa'da bu yıl yapılan seçimlerde iktidar, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, muhalefetin engellemelerini gerekçe göstererek meclisi feshetme yoluna gideceği belirtiliyor.JDD gazetesinde dün "Macron fesih operasyonuna hazırlıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Macron'un yeni bir yasama seçiminin kaçınılmaz olduğunu zihinlere yerleştirmeye başladığı değerlendirmesinde bulunuldu.'Soru artık (meclisin) feshedilip edilmeyeceği değil, ne zaman olacağı' yorumu yapılan haberde, Macron'un partisi Rönesans’ın da buna hazırlıklı olduğu aktarıldı.Rönesans Partisi Genel Sekreteri Stephane Sejourne'nin, partilerinin her ihtimale hazırlıklı olduğunu ve operasyonel sonuç için bir aydır çalıştığını ifade ettiği kaydedilen haberde, karar verilmesi durumunda fesih protokolünün de hazır olduğunun altı çizildi.Aynı gün France 3 kanalında açıklama yapan hükümet sözcüsü Olivier Veran da Fransızların meclisin feshedilmesini istemediğini, fesih kararının, sadece parlamentonun tamamen bloke edildiği durumlarda alındığını belirtti.Öte yandan muhalefet cephesindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekili Sebastien Chenu ile sol cepheden Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Clementine Autain, seçmenin karşısına tekrar çıkmaya hazır olduklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/fransada-asiri-sagci-vekil-irkci-ifadeleri-nedeniyle-meclisten-15-gunlugune-men-edildi-1063088376.html
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fransa, fransa ulusal meclisi, fesih, emmanuel macron, hükümet
fransa, fransa ulusal meclisi, fesih, emmanuel macron, hükümet
Fransa'da meclisin feshedilme ihtimali tartışılıyor
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Fransa lideri Emmanuel Macron'un yetkisini kullanarak Ulusal Meclis'i feshedip etmeyeceği ülke basınında gündeme oturdu.
Fransa'da bu yıl yapılan seçimlerde iktidar, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, muhalefetin engellemelerini gerekçe göstererek meclisi feshetme yoluna gideceği belirtiliyor.
JDD gazetesinde dün "Macron fesih operasyonuna hazırlıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Macron'un yeni bir yasama seçiminin kaçınılmaz olduğunu zihinlere yerleştirmeye başladığı değerlendirmesinde bulunuldu.
'Soru artık (meclisin) feshedilip edilmeyeceği değil, ne zaman olacağı' yorumu yapılan haberde, Macron'un partisi Rönesans’ın da buna hazırlıklı olduğu aktarıldı.
Rönesans Partisi Genel Sekreteri Stephane Sejourne'nin, partilerinin her ihtimale hazırlıklı olduğunu ve operasyonel sonuç için bir aydır çalıştığını ifade ettiği kaydedilen haberde, karar verilmesi durumunda fesih protokolünün de hazır olduğunun altı çizildi.
Aynı gün France 3 kanalında açıklama yapan hükümet sözcüsü Olivier Veran da Fransızların meclisin feshedilmesini istemediğini, fesih kararının, sadece parlamentonun tamamen bloke edildiği durumlarda alındığını belirtti.
Öte yandan muhalefet cephesindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekili Sebastien Chenu ile sol cepheden Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Clementine Autain, seçmenin karşısına tekrar çıkmaya hazır olduklarını dile getirdi.