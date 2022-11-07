https://sputniknews.com.tr/20221107/fransada-meclisin-feshedilme-ihtimali-tartisiliyor-1063168410.html

Fransa'da meclisin feshedilme ihtimali tartışılıyor

Fransa'da meclisin feshedilme ihtimali tartışılıyor

Fransa lideri Emmanuel Macron'un yetkisini kullanarak Ulusal Meclis'i feshedip etmeyeceği ülke basınında gündeme oturdu. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T21:57+0300

2022-11-07T21:57+0300

2022-11-07T21:57+0300

dünya

fransa

fransa ulusal meclisi

fesih

emmanuel macron

hükümet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103194/63/1031946337_0:310:5569:3442_1920x0_80_0_0_8f925b22c819c24e8e16a706d3be7d4b.jpg

Fransa'da bu yıl yapılan seçimlerde iktidar, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, muhalefetin engellemelerini gerekçe göstererek meclisi feshetme yoluna gideceği belirtiliyor.JDD gazetesinde dün "Macron fesih operasyonuna hazırlıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Macron'un yeni bir yasama seçiminin kaçınılmaz olduğunu zihinlere yerleştirmeye başladığı değerlendirmesinde bulunuldu.'Soru artık (meclisin) feshedilip edilmeyeceği değil, ne zaman olacağı' yorumu yapılan haberde, Macron'un partisi Rönesans’ın da buna hazırlıklı olduğu aktarıldı.Rönesans Partisi Genel Sekreteri Stephane Sejourne'nin, partilerinin her ihtimale hazırlıklı olduğunu ve operasyonel sonuç için bir aydır çalıştığını ifade ettiği kaydedilen haberde, karar verilmesi durumunda fesih protokolünün de hazır olduğunun altı çizildi.Aynı gün France 3 kanalında açıklama yapan hükümet sözcüsü Olivier Veran da Fransızların meclisin feshedilmesini istemediğini, fesih kararının, sadece parlamentonun tamamen bloke edildiği durumlarda alındığını belirtti.Öte yandan muhalefet cephesindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekili Sebastien Chenu ile sol cepheden Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Clementine Autain, seçmenin karşısına tekrar çıkmaya hazır olduklarını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221105/fransada-asiri-sagci-vekil-irkci-ifadeleri-nedeniyle-meclisten-15-gunlugune-men-edildi-1063088376.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, fransa ulusal meclisi, fesih, emmanuel macron, hükümet