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https://sputniknews.com.tr/20221105/fransada-asiri-sagci-vekil-irkci-ifadeleri-nedeniyle-meclisten-15-gunlugune-men-edildi-1063088376.html
Fransa'da aşırı sağcı vekil, 'ırkçı ifadeleri' nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi
Fransa'da aşırı sağcı vekil, 'ırkçı ifadeleri' nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi
Fransa'da aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas, başka bir milletvekiline karşı "ırkçı ifadeler" kullandığı gerekçesiyle Ulusal Meclisten 15 gün men... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
vekil
ırkçı hareket
gregoire de fournas
gerald darmanin
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Fransa basınındaki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda, Fournas'ın söz konusu ifadeleri görüşüldü.Oturumda, Fournas'a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edildi.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, parlamentoda gerginliğe yol açan "ırkçı ifadelere" dair, ırkçılığın Fransız demokrasisinde yeri olmadığını söyledi.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de söz konusu ifadelere yönelik yaptığı Twitter paylaşımında "utanç verici" nitelemesinde bulundu.Ouest France gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "tahammül edilemez" ifadeler nedeniyle "incindiğini" belirterek, Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partisinin siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo'ya desteğini bildirdi.Bilongo'nun dün mecliste, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü, seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep olmuştu.De Fournas ise sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve kendisinin mültecileri kastettiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221104/fransada-irkcilik-asiri-sagci-vekil-siyah-vekile-afrikaya-donsun-dedi-1063051090.html
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fransa, vekil, ırkçı hareket, gregoire de fournas, gerald darmanin
fransa, vekil, ırkçı hareket, gregoire de fournas, gerald darmanin

Fransa'da aşırı sağcı vekil, 'ırkçı ifadeleri' nedeniyle meclisten 15 günlüğüne men edildi

00:34 05.11.2022 (güncellendi: 00:37 05.11.2022)
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULTFransa parlamentosu
Fransa parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULT
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Fransa'da aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas, başka bir milletvekiline karşı "ırkçı ifadeler" kullandığı gerekçesiyle Ulusal Meclisten 15 gün men cezası aldı.
Fransa basınındaki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda, Fournas'ın söz konusu ifadeleri görüşüldü.
Oturumda, Fournas'a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edildi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, parlamentoda gerginliğe yol açan "ırkçı ifadelere" dair, ırkçılığın Fransız demokrasisinde yeri olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de söz konusu ifadelere yönelik yaptığı Twitter paylaşımında "utanç verici" nitelemesinde bulundu.
Ouest France gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "tahammül edilemez" ifadeler nedeniyle "incindiğini" belirterek, Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partisinin siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo'ya desteğini bildirdi.
Bilongo'nun dün mecliste, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü, seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep olmuştu.
De Fournas ise sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve kendisinin mültecileri kastettiğini belirtmişti.
Fransa parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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