https://sputniknews.com.tr/20221107/ege-universitesinde-patlama-1i-agir-2-yarali-1063161131.html
Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1'i ağır, 2 yaralı
Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1'i ağır, 2 yaralı
İzmir'de bir laboratuvarda gaz sıkışması kaynaklı patlama sonucu 2 kişi yaralandı 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:20+0300
2022-11-07T17:20+0300
2022-11-07T17:21+0300
türkiye
ege üniversitesi
patlama
kimyasal patlama
kimyasal
izmir
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İzmir'de Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.Bornova ilçesindeki laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html
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ege üniversitesi, patlama, kimyasal patlama, kimyasal, izmir
ege üniversitesi, patlama, kimyasal patlama, kimyasal, izmir
Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1'i ağır, 2 yaralı
17:20 07.11.2022 (güncellendi: 17:21 07.11.2022) Abone ol
İzmir'de bir laboratuvarda gaz sıkışması kaynaklı patlama sonucu 2 kişi yaralandı
İzmir'de Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Bornova ilçesindeki laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.
Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.
Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.