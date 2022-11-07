https://sputniknews.com.tr/20221107/ege-universitesinde-patlama-1i-agir-2-yarali-1063161131.html

Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1'i ağır, 2 yaralı

Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1'i ağır, 2 yaralı

İzmir'de bir laboratuvarda gaz sıkışması kaynaklı patlama sonucu 2 kişi yaralandı 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T17:20+0300

2022-11-07T17:20+0300

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türkiye

ege üniversitesi

patlama

kimyasal patlama

kimyasal

izmir

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İzmir'de Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.Bornova ilçesindeki laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html

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ege üniversitesi, patlama, kimyasal patlama, kimyasal, izmir