https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html
Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:56+0300
2022-11-07T11:56+0300
2022-11-07T11:56+0300
türkiye
adana
kavga
havai fişek
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup havai fişekli çatıştı.Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.
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adana, kavga, havai fişek
adana, kavga, havai fişek
Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
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Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup havai fişekli çatıştı.
Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.
Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.
Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.