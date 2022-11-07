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Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:56+0300
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türkiye
adana
kavga
havai fişek
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup havai fişekli çatıştı.Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.
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adana, kavga, havai fişek
adana, kavga, havai fişek

Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma

11:56 07.11.2022
© DHAAdana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma
Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup havai fişekli çatıştı.
Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.
Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.
Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.
11:56
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