https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html

Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma

Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma

Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

kavga

havai fişek

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup havai fişekli çatıştı.Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı.Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı.

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