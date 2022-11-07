https://sputniknews.com.tr/20221107/disisleri-bakanligi-idlibde-3-ayri-kampi-hedef-alan-saldirilari-siddetle-kiniyoruz-1063173006.html
Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de 3 ayrı kampı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de 3 ayrı kampı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İdlib’de yerlerinden edilmişlerin barındığı 3 ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:52+0300
2022-11-07T23:52+0300
2022-11-07T23:52+0300
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idlib, suriye, dışişleri bakanlığı
idlib, suriye, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de 3 ayrı kampı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İdlib’de yerlerinden edilmişlerin barındığı 3 ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.