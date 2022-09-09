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https://sputniknews.com.tr/20220909/rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibde-nusranin-20den-fazla-ust-duzey-uyesini-yok-etti-1061031911.html
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, İdlib’de Nusra’nın 20’den fazla üst düzey üyesini yok etti
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, İdlib’de Nusra’nın 20’den fazla üst düzey üyesini yok etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin İdlib’de düzenlediği hava saldırısında... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T22:49+0300
2022-09-09T22:52+0300
dünya
suriye
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Yegorov, “Nusra terör örgütünün, militanların çatışma ve sabotaj eğitiminden, mali ve idari faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu 20’den fazla üst düzey üyesi yok edildi” diye açıkladı.Yegorov, “Alınan bilgiye göre Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin 8 Eylül’de İdlib bölgesindeki bir militan kampına saldırısı sonucu, yasadışı silahlı oluşum Katibe Tevhid ve Cihad’ın, Suriye’de hükümet güçlerine ve sivil altyapı tesislerine terör saldırılarının organizasyondan sorumlu lideri Siraceddin Muhtarov yok edildi” diye açıkladı.
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suriye, rusya, el nusra

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, İdlib’de Nusra’nın 20’den fazla üst düzey üyesini yok etti

22:49 09.09.2022 (güncellendi: 22:52 09.09.2022)
© REUTERS / Khalil Ashawiİdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© REUTERS / Khalil Ashawi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin İdlib’de düzenlediği hava saldırısında Nusra’nın, terör hazırlık çalışmalarından ve mali gruplardan sorumlu olan 20’den fazla üst düzey üyesinin öldüğünü belirtti.
Yegorov, “Nusra terör örgütünün, militanların çatışma ve sabotaj eğitiminden, mali ve idari faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu 20’den fazla üst düzey üyesi yok edildi” diye açıkladı.
Yegorov, “Alınan bilgiye göre Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin 8 Eylül’de İdlib bölgesindeki bir militan kampına saldırısı sonucu, yasadışı silahlı oluşum Katibe Tevhid ve Cihad’ın, Suriye’de hükümet güçlerine ve sivil altyapı tesislerine terör saldırılarının organizasyondan sorumlu lideri Siraceddin Muhtarov yok edildi” diye açıkladı.
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