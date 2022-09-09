https://sputniknews.com.tr/20220909/rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibde-nusranin-20den-fazla-ust-duzey-uyesini-yok-etti-1061031911.html

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, İdlib’de Nusra’nın 20’den fazla üst düzey üyesini yok etti

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, İdlib’de Nusra’nın 20’den fazla üst düzey üyesini yok etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin İdlib’de düzenlediği hava saldırısında... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T22:49+0300

2022-09-09T22:49+0300

2022-09-09T22:52+0300

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Yegorov, “Nusra terör örgütünün, militanların çatışma ve sabotaj eğitiminden, mali ve idari faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu 20’den fazla üst düzey üyesi yok edildi” diye açıkladı.Yegorov, “Alınan bilgiye göre Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin 8 Eylül’de İdlib bölgesindeki bir militan kampına saldırısı sonucu, yasadışı silahlı oluşum Katibe Tevhid ve Cihad’ın, Suriye’de hükümet güçlerine ve sivil altyapı tesislerine terör saldırılarının organizasyondan sorumlu lideri Siraceddin Muhtarov yok edildi” diye açıkladı.

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