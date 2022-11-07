https://sputniknews.com.tr/20221107/biden-talimat-vermisti-abd-lubnan-ordusuna-zirhli-arac-ve-askeri-malzeme-gonderdi-1063172533.html
Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi
Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi
Lübnan ordusunun, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçlar ile askeri malzemeyi teslim aldığı belirtildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:39+0300
2022-11-07T23:39+0300
2022-11-07T23:39+0300
savunma
abd
lübnan
yardım
askeri yardım
zırhlı araç
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044181434_0:71:1601:971_1920x0_80_0_0_f592068e4c0c54a9be1f5102d4d9608f.jpg
Lübnan ordusu, ABD tarafından gönderilen ve Beyrut Limanı’na ulaşan askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yayınladı.Açıklamada, ABD'nin, destek programı kapsamında 13 adet 'humvee' tip zırhlı araç ile 11 adet askeri yük kamyonunu Lübnan ordusuna teslim ettiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca aynı kapsamda, zırhlı araçların yanı sıra birim detayına değinilmeden askeri malzemelerin de verildiği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, 9 Eylül'de, Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması talimatı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/dunya-bankasi-lubnana-500-milyon-dolara-kadar-kredi-verebiliriz-1062697061.html
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044181434_106:0:1493:1040_1920x0_80_0_0_bd45cf8fca8049cbb621ae4a0034ca98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, lübnan, yardım, askeri yardım, zırhlı araç, ortadoğu
abd, lübnan, yardım, askeri yardım, zırhlı araç, ortadoğu
Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi
Abone ol
Lübnan ordusunun, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçlar ile askeri malzemeyi teslim aldığı belirtildi.
Lübnan ordusu, ABD tarafından gönderilen ve Beyrut Limanı’na ulaşan askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, ABD'nin, destek programı kapsamında 13 adet 'humvee' tip zırhlı araç ile 11 adet askeri yük kamyonunu Lübnan ordusuna teslim ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca aynı kapsamda, zırhlı araçların yanı sıra birim detayına değinilmeden askeri malzemelerin de verildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 Eylül'de, Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması talimatı vermişti.