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Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi
Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi
Lübnan ordusunun, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçlar ile askeri malzemeyi teslim aldığı belirtildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:39+0300
2022-11-07T23:39+0300
savunma
abd
lübnan
yardım
askeri yardım
zırhlı araç
ortadoğu
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Lübnan ordusu, ABD tarafından gönderilen ve Beyrut Limanı’na ulaşan askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yayınladı.Açıklamada, ABD'nin, destek programı kapsamında 13 adet 'humvee' tip zırhlı araç ile 11 adet askeri yük kamyonunu Lübnan ordusuna teslim ettiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca aynı kapsamda, zırhlı araçların yanı sıra birim detayına değinilmeden askeri malzemelerin de verildiği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, 9 Eylül'de, Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması talimatı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/dunya-bankasi-lubnana-500-milyon-dolara-kadar-kredi-verebiliriz-1062697061.html
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abd, lübnan, yardım, askeri yardım, zırhlı araç, ortadoğu
abd, lübnan, yardım, askeri yardım, zırhlı araç, ortadoğu

Biden talimat vermişti: ABD, Lübnan ordusuna zırhlı araç ve askeri malzeme gönderdi

23:39 07.11.2022
© REUTERSABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© REUTERS
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Lübnan ordusunun, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçlar ile askeri malzemeyi teslim aldığı belirtildi.
Lübnan ordusu, ABD tarafından gönderilen ve Beyrut Limanı’na ulaşan askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, ABD'nin, destek programı kapsamında 13 adet 'humvee' tip zırhlı araç ile 11 adet askeri yük kamyonunu Lübnan ordusuna teslim ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca aynı kapsamda, zırhlı araçların yanı sıra birim detayına değinilmeden askeri malzemelerin de verildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 Eylül'de, Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması talimatı vermişti.
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