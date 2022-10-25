https://sputniknews.com.tr/20221025/dunya-bankasi-lubnana-500-milyon-dolara-kadar-kredi-verebiliriz-1062697061.html

Dünya Bankası: Lübnan'a 500 milyon dolara kadar kredi verebiliriz

Dünya Bankası: Lübnan'a 500 milyon dolara kadar kredi verebiliriz

Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac, ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Lübnan'a 500 milyon dolara... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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dünya bankası

ferid belhac

lübnan

kredi

necib mikati

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Dünya Bankası yetkilisi Belhac, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüşmesinin ardından sonra basın toplantısı düzenledi.Belhac, "Başbakan Mikati ile olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle Lübnan ve Dünya Bankası arasındaki güçlü işbirliği fırsatlarından söz ettik. Dünya Bankası her zaman Lübnan hükümeti ve halkını desteklemiştir" ifadelerini kullandı.Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'ın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Belhac, "Dünya Bankası, Lübnan'a, sosyal harcamalarda kullanılması maksadıyla 300 ile 500 milyon dolar arasında kredi sunmaya hazırdır" dedi.Kredinin yüksek bir seviyeye ulaşan yoksulluk sınırının düşürülmesinde özellikle önemli olacağını belirten Belhac, sosyal harcamaların yanı sıra kredinin sürdürülebilir tarım ve gıda sektöründe kullanılabileceğini söyledi.Belhac, gazetecilerin, söz konusu kredinin elektrik üretimi için gaz ithalatında kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin sorusuna karşılık şunları kaydetti:Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.Beyrut yönetimi, Kasım 2021'den beri Suriye üzerinden, Mısır'dan doğalgaz ve Ürdün'den elektrik ithal etmek için çalışmalar yürütüyor. Ancak her iki mesele de ABD'nin Suriye'ye uyguladığı "Sezar yaptırımlarına" takıldığı için çok yavaş ilerleme kaydediliyor.

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dünya bankası, ferid belhac, lübnan, kredi, necib mikati