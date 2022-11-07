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https://sputniknews.com.tr/20221107/bagdatta-parfum-deposunda-yangin-32-yarali-10-kisi-gocuk-altinda--1063138837.html
Bağdat'ta parfüm deposunda yangın: 32 yaralı, 10 kişi göçük altında
Bağdat'ta parfüm deposunda yangın: 32 yaralı, 10 kişi göçük altında
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Veziriye bölgesinde ıtriyat ve parfüm deposu olarak kullanılan 3 katlı binada çıkan yangında 32 kişinin yaralandığı, meydana gelen... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T03:47+0300
2022-11-07T03:47+0300
dünya
bağdat
parfüm
irak
depo
yangın
göçük
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Irak Haber Ajansı'nın (INA) verdiği bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Veziriye bölgesindeki parfüm depoları olarak kullanılan 3 katlı binada yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra ancak kontrol altına alınabildi. Yangına müdahale sırasında binanın bir kısmının çöktüğü belirtilen haberde, aralarında Bağdat İtfaiyesi Genel Müdürü Kadim Bohan'ın da bulunduğu 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.Ayrıca yangında binada meydana gelen çökme sonucu en az 10 kişinin göçük altında kaldığı, burada mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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bağdat, parfüm, irak, depo, yangın, göçük
bağdat, parfüm, irak, depo, yangın, göçük

Bağdat'ta parfüm deposunda yangın: 32 yaralı, 10 kişi göçük altında

03:47 07.11.2022
© AP Photo / Hadi MizbanIrak'ın başkenti Bağdat'ın Veziriye bölgesinde ıtriyat ve parfüm deposu olarak kullanılan 3 katlı binada çıkan yangında 32 kişinin yaralandığı, meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan 10 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Veziriye bölgesinde ıtriyat ve parfüm deposu olarak kullanılan 3 katlı binada çıkan yangında 32 kişinin yaralandığı, meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan 10 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın Veziriye bölgesinde ıtriyat ve parfüm deposu olarak kullanılan 3 katlı binada çıkan yangında 32 kişinin yaralandığı, meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan 10 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Irak Haber Ajansı'nın (INA) verdiği bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Veziriye bölgesindeki parfüm depoları olarak kullanılan 3 katlı binada yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra ancak kontrol altına alınabildi. Yangına müdahale sırasında binanın bir kısmının çöktüğü belirtilen haberde, aralarında Bağdat İtfaiyesi Genel Müdürü Kadim Bohan'ın da bulunduğu 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ayrıca yangında binada meydana gelen çökme sonucu en az 10 kişinin göçük altında kaldığı, burada mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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