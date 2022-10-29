https://sputniknews.com.tr/20221029/bagdatta-gaz-tankeri-patladi-9-olu-1062851999.html
Bağdat’ta gaz tankeri patladı: 9 ölü
Bağdat’ta gaz tankeri patladı: 9 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T23:28+0300
2022-10-29T23:28+0300
2022-10-29T23:33+0300
dünya
ortadoğu
bağdat
patlama
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20190530/irakta-ust-uste-6-patlama-1039208615.html
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ortadoğu, bağdat, patlama
ortadoğu, bağdat, patlama
Bağdat’ta gaz tankeri patladı: 9 ölü
23:28 29.10.2022 (güncellendi: 23:33 29.10.2022) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.
Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.