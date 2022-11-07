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Altınok: Enflasyon nedeniyle maaşlı çalışanlar yoksullaşırken holdingler kâr artırıyor
Altınok: Enflasyon nedeniyle maaşlı çalışanlar yoksullaşırken holdingler kâr artırıyor
Melih Altınok, artan enflasyon "Enflasyon nedeniyle, maaşlı çalışanlar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşırken holdinglerin kâr artışlarını görüyor musunuz?.. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T16:32+0300
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ekonomi
ekonomi
enflasyon
gıda enflasyonu
hiper enflasyon
holding
melih altınok
gıda fiyatları
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Sabah yazarı Melih Altınok, artan enflasyon rakamlarına değindi ve 'holding sahiplerinin kar artırdığına' dikkat çekti.Altınok bugün kaleme aldığı yazısında, "Enflasyon nedeniyle, maaşlı çalışanlar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşırken Holdinglerin kar artışlarını görüyor musunuz? Yüzde 300'ler 500'ler havada uçuşuyor. Evet bunlar fahiş fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe gösteren arkadaşlar. Sorsan ucu ucuna, çoğu zaman da zararına faaliyetlerini sürdürüyorlar. Maaş zammı zamanı gelince emekçileri önüne sürdükleri gerekçeler de bunlar. Ama maşallah bir yandan enflasyondan yakınıp ağlarken bir yandan da kârın dibine vuruyorlarmış. Diğer bir deyişle enflasyonu körüklüyorlarmış.. Açıklanan kâr tablolarının resmi verileri yansıttığını da unutmayalım." ifadesini kullandı.
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ekonomi, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, holding, melih altınok, gıda fiyatları
ekonomi, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, holding, melih altınok, gıda fiyatları

Altınok: Enflasyon nedeniyle maaşlı çalışanlar yoksullaşırken holdingler kâr artırıyor

16:32 07.11.2022
© DHAMelih Altınok
Melih Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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Melih Altınok, artan enflasyon "Enflasyon nedeniyle, maaşlı çalışanlar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşırken holdinglerin kâr artışlarını görüyor musunuz? Yüzde 300'ler 500'ler havada uçuşuyor" değerlendirmesini yaptı.
Sabah yazarı Melih Altınok, artan enflasyon rakamlarına değindi ve 'holding sahiplerinin kar artırdığına' dikkat çekti.
Altınok bugün kaleme aldığı yazısında, "Enflasyon nedeniyle, maaşlı çalışanlar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşırken Holdinglerin kar artışlarını görüyor musunuz? Yüzde 300'ler 500'ler havada uçuşuyor. Evet bunlar fahiş fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe gösteren arkadaşlar. Sorsan ucu ucuna, çoğu zaman da zararına faaliyetlerini sürdürüyorlar. Maaş zammı zamanı gelince emekçileri önüne sürdükleri gerekçeler de bunlar. Ama maşallah bir yandan enflasyondan yakınıp ağlarken bir yandan da kârın dibine vuruyorlarmış. Diğer bir deyişle enflasyonu körüklüyorlarmış.. Açıklanan kâr tablolarının resmi verileri yansıttığını da unutmayalım." ifadesini kullandı.
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