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CHP'den 'asgari ücret 7 bin liranın üzerinde olmalı' önerisi
CHP'den 'asgari ücret 7 bin liranın üzerinde olmalı' önerisi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin 'enflasyona artı enflasyon' olarak artırılması gerektiğini belirterek 7 bin liranın üstüne çıkarılmasını önerdi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T16:25+0300
2022-11-07T16:39+0300
ekonomi
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asgari ücret
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FOX TV’de soruları yanıtlayan Öztrak, geçen yıl ağustosta faizlerin düşürülerek enflasyonun azaltılması yönünde karar alındığını ifade etti.CHP sözcüsü, "O gün enflasyon yüzde 19’du, bugün enflasyon, tüketici fiyatları endeksi yüzde 85’leri gördü ve bu TÜİK’in makyajlı fiyatlarıyla" dedi.Öztrak, Türkiye'nin tüketici enflasyonunda dünya beşincisi, Üretici fiyatlarında ise dünya birincisi olduğunu belirterek "AK Parti, ilk defa iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 25-26’lardaydı. Bugün dönüp baktığınızda enflasyon yüzde 85. Üretici fiyatları yüzde 30,8 idi bugün 157,7" ifadesini kullandı.CHP sözcüsü, asgari ücrete dair şunları kaydetti:"Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan’da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım."
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chp, asgari ücret
chp, asgari ücret

CHP'den 'asgari ücret 7 bin liranın üzerinde olmalı' önerisi

16:25 07.11.2022 (güncellendi: 16:39 07.11.2022)
© Sputnik / Burcu Okutanasgari ücret
asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Burcu Okutan
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin 'enflasyona artı enflasyon' olarak artırılması gerektiğini belirterek 7 bin liranın üstüne çıkarılmasını önerdi.
FOX TV’de soruları yanıtlayan Öztrak, geçen yıl ağustosta faizlerin düşürülerek enflasyonun azaltılması yönünde karar alındığını ifade etti.
CHP sözcüsü, "O gün enflasyon yüzde 19’du, bugün enflasyon, tüketici fiyatları endeksi yüzde 85’leri gördü ve bu TÜİK’in makyajlı fiyatlarıyla" dedi.
Öztrak, Türkiye'nin tüketici enflasyonunda dünya beşincisi, Üretici fiyatlarında ise dünya birincisi olduğunu belirterek "AK Parti, ilk defa iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 25-26’lardaydı. Bugün dönüp baktığınızda enflasyon yüzde 85. Üretici fiyatları yüzde 30,8 idi bugün 157,7" ifadesini kullandı.
CHP sözcüsü, asgari ücrete dair şunları kaydetti:
"Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan’da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım."
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