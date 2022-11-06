https://sputniknews.com.tr/20221106/nevsehirde-yeniden-refah-partilileri-tasiyan-otobus-devrildi-17-yarali-1063130751.html
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönenleri... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T20:41+0300
2022-11-06T20:41+0300
2022-11-06T20:45+0300
nevşehir
yeniden refah partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063130845_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4a29d0907faf5dccaab525e18ecc919b.jpg
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Tevfik Aras yönetimindeki otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063130845_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_376904c425c194a68781143cb6d55706.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nevşehir, yeniden refah partisi
nevşehir, yeniden refah partisi
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
20:41 06.11.2022 (güncellendi: 20:45 06.11.2022) Abone ol
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönenleri taşıdığı öğrenildi.
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Tevfik Aras yönetimindeki otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.