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https://sputniknews.com.tr/20221106/nevsehirde-yeniden-refah-partilileri-tasiyan-otobus-devrildi-17-yarali-1063130751.html
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönenleri... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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nevşehir
yeniden refah partisi
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Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Tevfik Aras yönetimindeki otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html
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nevşehir, yeniden refah partisi
nevşehir, yeniden refah partisi

Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

20:41 06.11.2022 (güncellendi: 20:45 06.11.2022)
© İHANevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi
Nevşehir'de Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© İHA
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Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönenleri taşıdığı öğrenildi.
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Tevfik Aras yönetimindeki otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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