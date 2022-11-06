https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T16:24+0300
2022-11-06T16:24+0300
2022-11-06T16:30+0300
türkiye
trafik kazası
anadolu otoyolu
bolu
otobüs
otobüs kazası
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Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/6-kisinin-oldugu-kazada-otobus-soforu-engelli-cikti-1062869537.html
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anadolu otoyolu
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trafik kazası, anadolu otoyolu, bolu, otobüs, otobüs kazası
trafik kazası, anadolu otoyolu, bolu, otobüs, otobüs kazası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
16:24 06.11.2022 (güncellendi: 16:30 06.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.