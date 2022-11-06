https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T16:24+0300

2022-11-06T16:24+0300

2022-11-06T16:30+0300

türkiye

trafik kazası

anadolu otoyolu

bolu

otobüs

otobüs kazası

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Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221030/6-kisinin-oldugu-kazada-otobus-soforu-engelli-cikti-1062869537.html

türkiye

anadolu otoyolu

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trafik kazası, anadolu otoyolu, bolu, otobüs, otobüs kazası