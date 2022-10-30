https://sputniknews.com.tr/20221030/6-kisinin-oldugu-kazada-otobus-soforu-engelli-cikti-1062869537.html

6 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü engelli çıktı

6 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü engelli çıktı

İzmir'den Kapadokya'ya geziye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı kazada araç şoförü Metin Çetintaş'ın, yüzde... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T16:02+0300

2022-10-30T16:02+0300

2022-10-30T16:05+0300

türkiye

kaza

engelli

ehliyet

izmir

kapadokya

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İzmir'den Kapadokya'ya 19 Şubat'ta gezi için gidenleri taşıyan Metin Çetintaş yönetimindeki tur otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 46 yolcunun bulunduğu otobüste Nazan Uysal, Aslıhan Akdoğan, Mehmet Alçık, Mustafa Karakan, Büşranur Kaçan ve Yasemin Özkan hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Çetintaş, tedavisinin ardından çıkarıldığı Konya nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında emniyet tarafından hazırlanan sürücü belgesi araştırma raporu dosyaya girdi. Raporda sürücünün üst aramasında SRC belgesi, B ve E sınıfı ehliyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015 yılında verilmiş yüzde 47 engel oranını belirten ve sürekli olarak geçerliliği bulunan engelli kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Sol dirsek ve el bileği arasında çift kırık, sol boyun femur kemiğinde kırık, dirseğinde sinir sıkışması ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle verilen engelli raporunda, Çetintaş'ın sol kolunu (sol üst ekstremite) uzun süreli işlerde kullanamayacağı da belirtildi. Sürücünün, engelli raporunu aldıktan sonra B ve E sınıfı ehliyetinin geçerliliğini kaybettiği, buna rağmen trafik tescil birimine bildirim yapmadığı ve engelli ehliyeti almak için müracaatta bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca plaka tanıma sistemi kameralarından elde edilen görüntülerde sürücünün sol eliyle direksiyon simidini tam olarak kavrayamadığının görüldüğü ve sürücü belgesinin iptal edilmesi gerektiği tespiti raporda yer aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Çetintaş hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulması talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Selçuk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın, Çetintaş'ın var olan engelin dışarıdan fark edilemeyeceği ve otobüsü kullanmasına engel bir halinin bulunmadığı yönündeki raporuna yer verildi. Rapor doğrultusunda sürücü hakkında, 'kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şatlara uymamak' kuralını ihlal ederek üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçunu işlediği kanaatiyle dava açıldı.'Engelli raporum ehliyetime engel değildir'Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlanan sanık Çetintaş, savunmasında, buzlanma nedeniyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Ben şehirler arası otobüs kullanırım. Olay günü İzmir'den Kapadokya'ya tura çıkan bir aracın şoförlüğünü yaptım. Araçta 2 şofördük. Aracı Manisa'da aldım, Afyonkarahisar'a kadar getirdim. Afyon'da diğer arkadaş aracı kullanmaya başladı. Konya'ya yarım saat kala tekrar bana verdi. O arada ben uyudum, dinlendim. Sonrasında malum olay oldu. Hava rüzgarlıydı. Ayrıca gizli buzlanma da varmış. Karayolları'nın da yol çalışması yoktu. Kaza meydana geldi" dedi. Sanık Çetintaş, engeli ile ilgili soruya ise, "Kolumda platin var, ayrıca ciğerlerimden rahatsızım. Engelli raporum var; ancak ehliyetime herhangi bir engelim yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Çetintaş'ın engeline ilişkin dayanak tedavi belgeleri ile raporun istenilmesine, raporlar geldikten sonra sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak engel durumunun 'E' sınıfı ehliyet almasına ve şehirler arası otobüs kullanmasına mani olup olmadığına yönelik rapor hazırlanmasına karar verdi. HTS kayıtlarının istenilerek kazadan önceki seyahat bilgilerinin tespit edilmesi yönünde de karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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kaza, engelli, ehliyet, izmir, kapadokya