https://sputniknews.com.tr/20221106/motogpde-sampiyon-francesco-bagnaia-1063135039.html

MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia

MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T23:23+0300

2022-11-06T23:23+0300

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spor

motogp

valencia

francesco bagnaia

lenovo

şampiyonluk

italyan

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Francesco Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan2. Fabio Quartararo (Fransa): 2483. Enea Bastianini (İtalya): 2194. Aleix Espargaro (İspanya): 2125. Jack Miller (Avustralya): 189

https://sputniknews.com.tr/20221023/motogp-malezya-grand-prixsini-bagnaia-kazandi-1062626872.html

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motogp, valencia, francesco bagnaia, lenovo, şampiyonluk, italyan