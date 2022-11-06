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MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia
MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:23+0300
2022-11-06T23:23+0300
spor
motogp
valencia
francesco bagnaia
lenovo
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italyan
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Francesco Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan2. Fabio Quartararo (Fransa): 2483. Enea Bastianini (İtalya): 2194. Aleix Espargaro (İspanya): 2125. Jack Miller (Avustralya): 189
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motogp, valencia, francesco bagnaia, lenovo, şampiyonluk, italyan
motogp, valencia, francesco bagnaia, lenovo, şampiyonluk, italyan

MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia

23:23 06.11.2022
© AAMotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.
Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.
Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Francesco Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.
25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.
2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 248
3. Enea Bastianini (İtalya): 219
4. Aleix Espargaro (İspanya): 212
5. Jack Miller (Avustralya): 189
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
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MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
23 Ekim, 22:17
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