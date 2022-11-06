https://sputniknews.com.tr/20221106/motogpde-sampiyon-francesco-bagnaia-1063135039.html
MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia
MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:23+0300
2022-11-06T23:23+0300
2022-11-06T23:23+0300
spor
motogp
valencia
francesco bagnaia
lenovo
şampiyonluk
italyan
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Francesco Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan2. Fabio Quartararo (Fransa): 2483. Enea Bastianini (İtalya): 2194. Aleix Espargaro (İspanya): 2125. Jack Miller (Avustralya): 189
https://sputniknews.com.tr/20221023/motogp-malezya-grand-prixsini-bagnaia-kazandi-1062626872.html
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motogp, valencia, francesco bagnaia, lenovo, şampiyonluk, italyan
motogp, valencia, francesco bagnaia, lenovo, şampiyonluk, italyan
MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.
Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.
Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Francesco Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.
25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.
2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 248
3. Enea Bastianini (İtalya): 219
4. Aleix Espargaro (İspanya): 212
5. Jack Miller (Avustralya): 189