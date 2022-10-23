https://sputniknews.com.tr/20221023/motogp-malezya-grand-prixsini-bagnaia-kazandi-1062626872.html

MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, sezonun 6 Kasım'daki son yarışına, en yakın takipçisi Quartararo'nun 23 puan önünde başlayacak. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

motogp

malezya

francesco bagnaia

şampiyon

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. mücadelesi, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5.5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapıldı.Bagnaia, 9. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 7'nci, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.27 saniye sonra geçen Enea Bastianini (Gresini takımı) 2'nci, liderin 2.77 saniye gerisindeki geçen yılın şampiyonu Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ise 3. sırayı aldı.Bu sonuçla puanını 258'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Bastianini, en yakın takipçisi Quartararo ile arasındaki farkı 23 puana yükseltti.Sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si 6 Kasım'da düzenlenecek.Pilotlar klasmanı1. Francesco Bagnaia (İtalya): 258 puan2. Fabio Quartararo (Fransa): 2353. Enea Bastianini (İtalya): 2114. Aleix Espargaro (İspanya): 2115. Jack Miller (Avustralya): 189

https://sputniknews.com.tr/20220925/motogp-japonya-grand-prixsini-avustralyali-miller-kazandi-1061596184.html

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