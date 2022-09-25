https://sputniknews.com.tr/20220925/motogp-japonya-grand-prixsini-avustralyali-miller-kazandi-1061596184.html
MotoGP Japonya Grand Prix'sini Avustralyalı Miller kazandı
MotoGP Japonya Grand Prix'sini Avustralyalı Miller kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller kazandı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T10:23+0300
2022-09-25T10:23+0300
2022-09-25T10:23+0300
spor
motogp
yarış
motosiklet
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grand prix
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu Moto GP'de sezonun 16. mücadelesi, Japonya'daki Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4.8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden yapıldı.Yarışı baştan sona domine eden Miller, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon podyumun zirvesine çıkan 6. farklı pilot oldu.Red Bull'un Güney Afrikalı pilotu Brad Binder, 3.409 saniye farkla ikinciliği, Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin de 4.136 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.Bu sezon altı yarış kazanan ve Fransız Fabio Quartararo ile şampiyonluk mücadelesi veren İtalyan Francesco Bagnaia, son turda kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. Bitime dört yarış kala puan farkını 18'e çıkaran lider Quartararo şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo takımı) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.Japonya Grand Prix'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan2. Francesco Bagnaia (İtalya): 2013. Aleix Espargaro (İspanya): 1944. Enea Bastianini (İtalya): 1705. Jack Miller (Avustralya): 159
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motogp, yarış, motosiklet, şampiyon, grand prix
motogp, yarış, motosiklet, şampiyon, grand prix
MotoGP Japonya Grand Prix'sini Avustralyalı Miller kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu Moto GP'de sezonun 16. mücadelesi, Japonya'daki Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4.8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı baştan sona domine eden Miller, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon podyumun zirvesine çıkan 6. farklı pilot oldu.
Red Bull'un Güney Afrikalı pilotu Brad Binder, 3.409 saniye farkla ikinciliği, Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin de 4.136 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.
Bu sezon altı yarış kazanan ve Fransız Fabio Quartararo ile şampiyonluk mücadelesi veren İtalyan Francesco Bagnaia, son turda kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. Bitime dört yarış kala puan farkını 18'e çıkaran lider Quartararo şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.
Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo takımı) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Japonya Grand Prix'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201
3. Aleix Espargaro (İspanya): 194
4. Enea Bastianini (İtalya): 170
5. Jack Miller (Avustralya): 159