https://sputniknews.com.tr/20221106/macron-ekolojiyle-ilgili-kafanizi-mesgul-eden-sorulari-bizzat-bana-sorabilirsiniz-1063117007.html

Macron: Ekolojiyle ilgili kafanızı meşgul eden soruları bizzat bana sorabilirsiniz

Macron: Ekolojiyle ilgili kafanızı meşgul eden soruları bizzat bana sorabilirsiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlardan ekolojiyle ilgili kafalarını meşgul eden soruları bizzat kendisine yöneltmelerini istedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T02:05+0300

2022-11-06T02:05+0300

2022-11-06T02:05+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

ekoloji

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Macron, Twitter'da paylaştığı videoda Fransızlara seslenerek hükümetin ekolojiye ilişkin attığı adımlarla ilgili soruları kendisine sorabileceklerini belirtti.Videoda, Fransızların gıda, barınma, ulaşım, enerji gibi konularda düşüncelerini de beklediğini söyleyen Macron, "Yani hem iklim hem de biyoçeşitlilikle ilgili bu ekolojik zorluk karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde hükümetten ve cumhurbaşkanından beklediğiniz her şey" ifadelerini kullandı.Macron, bu sorulara gelecek hafta cevap vereceğini belirtti.Sosyal medya kullanıcılarından biri, videonun altındaki yorumlara, toplu ulaşıma daha fazla yatırımın neden yapılmadığını sorarken bir diğeri ise mağaza vitrinlerindeki ışıkların gece söndürülmemesine ilişkin para cezası fikrini önerdi.Yorumlarda ayrıca, Fransızlardan enerji tasarrufu için adımlar atmaları istenirken metro istasyonlarında ve tren garlarındaki dijital reklam panolarının çalışmaya devam etmesinin oluşturduğu tezatlığına dikkat çekildi.Macron'un yarın başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221104/anket-macrona-yonelik-halk-destegi-kovid-19-salginindan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1063058992.html

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