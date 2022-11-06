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https://sputniknews.com.tr/20221106/macron-ekolojiyle-ilgili-kafanizi-mesgul-eden-sorulari-bizzat-bana-sorabilirsiniz-1063117007.html
Macron: Ekolojiyle ilgili kafanızı meşgul eden soruları bizzat bana sorabilirsiniz
Macron: Ekolojiyle ilgili kafanızı meşgul eden soruları bizzat bana sorabilirsiniz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlardan ekolojiyle ilgili kafalarını meşgul eden soruları bizzat kendisine yöneltmelerini istedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T02:05+0300
2022-11-06T02:05+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
ekoloji
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Macron, Twitter'da paylaştığı videoda Fransızlara seslenerek hükümetin ekolojiye ilişkin attığı adımlarla ilgili soruları kendisine sorabileceklerini belirtti.Videoda, Fransızların gıda, barınma, ulaşım, enerji gibi konularda düşüncelerini de beklediğini söyleyen Macron, "Yani hem iklim hem de biyoçeşitlilikle ilgili bu ekolojik zorluk karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde hükümetten ve cumhurbaşkanından beklediğiniz her şey" ifadelerini kullandı.Macron, bu sorulara gelecek hafta cevap vereceğini belirtti.Sosyal medya kullanıcılarından biri, videonun altındaki yorumlara, toplu ulaşıma daha fazla yatırımın neden yapılmadığını sorarken bir diğeri ise mağaza vitrinlerindeki ışıkların gece söndürülmemesine ilişkin para cezası fikrini önerdi.Yorumlarda ayrıca, Fransızlardan enerji tasarrufu için adımlar atmaları istenirken metro istasyonlarında ve tren garlarındaki dijital reklam panolarının çalışmaya devam etmesinin oluşturduğu tezatlığına dikkat çekildi.Macron'un yarın başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/anket-macrona-yonelik-halk-destegi-kovid-19-salginindan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1063058992.html
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emmanuel macron, fransa, ekoloji
emmanuel macron, fransa, ekoloji

Macron: Ekolojiyle ilgili kafanızı meşgul eden soruları bizzat bana sorabilirsiniz

02:05 06.11.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlardan ekolojiyle ilgili kafalarını meşgul eden soruları bizzat kendisine yöneltmelerini istedi.
Macron, Twitter'da paylaştığı videoda Fransızlara seslenerek hükümetin ekolojiye ilişkin attığı adımlarla ilgili soruları kendisine sorabileceklerini belirtti.
Videoda, Fransızların gıda, barınma, ulaşım, enerji gibi konularda düşüncelerini de beklediğini söyleyen Macron, "Yani hem iklim hem de biyoçeşitlilikle ilgili bu ekolojik zorluk karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde hükümetten ve cumhurbaşkanından beklediğiniz her şey" ifadelerini kullandı.
Macron, bu sorulara gelecek hafta cevap vereceğini belirtti.
Sosyal medya kullanıcılarından biri, videonun altındaki yorumlara, toplu ulaşıma daha fazla yatırımın neden yapılmadığını sorarken bir diğeri ise mağaza vitrinlerindeki ışıkların gece söndürülmemesine ilişkin para cezası fikrini önerdi.
Yorumlarda ayrıca, Fransızlardan enerji tasarrufu için adımlar atmaları istenirken metro istasyonlarında ve tren garlarındaki dijital reklam panolarının çalışmaya devam etmesinin oluşturduğu tezatlığına dikkat çekildi.
Macron'un yarın başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılması bekleniyor.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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