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Anket: Macron'a yönelik halk desteği Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyede
Anket: Macron'a yönelik halk desteği Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyede
Fransa'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik desteğin yüzde 32'ye gerileyerek Kovid-19 salgınından bu yana en... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:09+0300
2022-11-04T10:09+0300
dünya
fransa
anket
emmanuel macron
destek
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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da devam eden enerji krizi ve alınan tedbirler, mevcut liderlere yönelik halk desteğinin düşmesine neden oluyor.Kamuoyu araştırma şirketi Elabe'nin gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onay notu kasım ayında en düşük seviyeye geriledi.Anket, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında 18 yaş üstü 1006 kişinin çevrim içi olarak katılımıyla düzenlendi. Anketin istatiksel hata payı yüzde 1.4 ila 3.1 arasında değişiyor.Ankete göre, Macron'un onay oranı önceki 2 ayda 6 puan düşerek kasım ayında yüzde 32 olarak kaydedildi.Konuya dair yorum yapan Elabe CEO'su Bernard Sananez, "Bu, Kovid-19 pandemi krizinin başlangıcından bu yana en düşük seviye" değerlendirmesini yaptı.Öte yandan anket sonucunda Macron'un şimdiye dek yüksek destek aldığı zengin kesimde popülaritesini yitirdiği ve aynı şekilde Başbakan Elisabeth Borne'un da kasım ayında onay seviyesinin 2 puan düşerek yüzde 27'ye gerilediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html
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fransa, anket, emmanuel macron, destek
fransa, anket, emmanuel macron, destek

Anket: Macron'a yönelik halk desteği Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyede

10:09 04.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik desteğin yüzde 32'ye gerileyerek Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyeye düştüğünü gösterdi.
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da devam eden enerji krizi ve alınan tedbirler, mevcut liderlere yönelik halk desteğinin düşmesine neden oluyor.
Kamuoyu araştırma şirketi Elabe'nin gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onay notu kasım ayında en düşük seviyeye geriledi.
Anket, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında 18 yaş üstü 1006 kişinin çevrim içi olarak katılımıyla düzenlendi. Anketin istatiksel hata payı yüzde 1.4 ila 3.1 arasında değişiyor.
Ankete göre, Macron'un onay oranı önceki 2 ayda 6 puan düşerek kasım ayında yüzde 32 olarak kaydedildi.
Konuya dair yorum yapan Elabe CEO'su Bernard Sananez, "Bu, Kovid-19 pandemi krizinin başlangıcından bu yana en düşük seviye" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan anket sonucunda Macron'un şimdiye dek yüksek destek aldığı zengin kesimde popülaritesini yitirdiği ve aynı şekilde Başbakan Elisabeth Borne'un da kasım ayında onay seviyesinin 2 puan düşerek yüzde 27'ye gerilediği görüldü.
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