https://sputniknews.com.tr/20221104/anket-macrona-yonelik-halk-destegi-kovid-19-salginindan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1063058992.html

Anket: Macron'a yönelik halk desteği Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyede

Anket: Macron'a yönelik halk desteği Kovid-19 salgınından bu yana en düşük seviyede

Fransa'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik desteğin yüzde 32'ye gerileyerek Kovid-19 salgınından bu yana en... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T10:09+0300

2022-11-04T10:09+0300

2022-11-04T10:09+0300

dünya

fransa

anket

emmanuel macron

destek

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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da devam eden enerji krizi ve alınan tedbirler, mevcut liderlere yönelik halk desteğinin düşmesine neden oluyor.Kamuoyu araştırma şirketi Elabe'nin gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onay notu kasım ayında en düşük seviyeye geriledi.Anket, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında 18 yaş üstü 1006 kişinin çevrim içi olarak katılımıyla düzenlendi. Anketin istatiksel hata payı yüzde 1.4 ila 3.1 arasında değişiyor.Ankete göre, Macron'un onay oranı önceki 2 ayda 6 puan düşerek kasım ayında yüzde 32 olarak kaydedildi.Konuya dair yorum yapan Elabe CEO'su Bernard Sananez, "Bu, Kovid-19 pandemi krizinin başlangıcından bu yana en düşük seviye" değerlendirmesini yaptı.Öte yandan anket sonucunda Macron'un şimdiye dek yüksek destek aldığı zengin kesimde popülaritesini yitirdiği ve aynı şekilde Başbakan Elisabeth Borne'un da kasım ayında onay seviyesinin 2 puan düşerek yüzde 27'ye gerilediği görüldü.

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