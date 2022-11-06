https://sputniknews.com.tr/20221106/istanbul-maratonunda-rekor--1063120191.html
İstanbul maratonunda rekor
İstanbul maratonunda rekor
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T11:21+0300
2022-11-06T11:21+0300
2022-11-06T11:36+0300
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maraton
istanbul
koşu
atlet
rekor
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44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.Maratonu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20221106/istanbulda-maraton-gunu-maraton-parkur-guzergahlari-ve-bircok-yol-kapali-1063118411.html
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maraton, istanbul, koşu, atlet, rekor
maraton, istanbul, koşu, atlet, rekor
İstanbul maratonunda rekor
11:21 06.11.2022 (güncellendi: 11:36 06.11.2022) Abone ol
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa aldı.
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.
Maratonu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.