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İstanbul maratonunda rekor
İstanbul maratonunda rekor
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
maraton
istanbul
koşu
atlet
rekor
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44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.Maratonu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20221106/istanbulda-maraton-gunu-maraton-parkur-guzergahlari-ve-bircok-yol-kapali-1063118411.html
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maraton, istanbul, koşu, atlet, rekor
maraton, istanbul, koşu, atlet, rekor

İstanbul maratonunda rekor

11:21 06.11.2022 (güncellendi: 11:36 06.11.2022)
© AAİstanbul maratonunda rekor
İstanbul maratonunda rekor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa aldı.
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.
Maratonu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.
44. İstanbul Maratonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
YAŞAM
44. İstanbul Maratonu başladı: Birçok yol, etkinlik sonuna kadar kapalı
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