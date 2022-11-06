https://sputniknews.com.tr/20221106/isinmak-icin-mangal-yakan-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1063118796.html
Isınmak için mangal yakan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Isınmak için mangal yakan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Batman'da, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ahmet Işık (17), 5 gün sonra... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T09:27+0300
2022-11-06T09:27+0300
2022-11-06T09:27+0300
türkiye
batman
türkiye
zehirlenme
karbonmonoksit
mangal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063118651_0:0:411:232_1920x0_80_0_0_19c307360a17d54f483d1ec5ae5bfba9.jpg
31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyündeki Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu.Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Batman'daki özel hastaneye sevk edilen Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/zonguldakta-148-ogrenci-zehirlendi-1063056224.html
türkiye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063118651_0:0:411:308_1920x0_80_0_0_f2822dcfd58680bdc349644fea0013b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batman, türkiye, zehirlenme, karbonmonoksit, mangal
batman, türkiye, zehirlenme, karbonmonoksit, mangal
Isınmak için mangal yakan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Abone ol
Batman'da, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ahmet Işık (17), 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyündeki Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu.
Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Batman'daki özel hastaneye sevk edilen Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.