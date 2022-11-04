Zonguldak'ta 148 öğrenci zehirlendi

"Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgi de İlçe Tarım Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."