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https://sputniknews.com.tr/20221106/imran-han-saldiriya-ugradigi-yerden-islamabada-yeniden-yuruyus-baslatilacagini-duyurdu-1063125056.html
İmran Han, saldırıya uğradığı yerden İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını duyurdu
İmran Han, saldırıya uğradığı yerden İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını duyurdu
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkent İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını açıkladı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T15:11+0300
2022-11-06T15:11+0300
dünya
pakistan
imran han
yürüyüş
islamabad
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Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor’da tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulunan Han, liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Vezirabad şehrinden 8 Kasım'da yürüyüş başlatacağını, kendisinin de Ravalpindi’den dahil olacağını söyledi. Han, her gün televizyonlarda konuşma yapacağını ifade ederek, “Yürüyüşe Ravalpindi’den liderlik edeceğim. Ravalpindi’ye varılması 10-15 gün sürecek” dedi.Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdüren Han, “İsimlerini verdiğim bu kişiler, soruşturmanın başında olduğu sürece yargı komisyonu ne yapacak?” ifadesini kullandı.Han, bu isimlerin istifa etmeleri gerektiğini belirterek, şeffaf soruşturma için bunun gerekli olduğunu vurguladı.Pencap’ta PTI’nın hükümette olmasına rağmen saldırganın soruşturma görüntüsünün basına sızdırıldığını anımsatan Han, bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladı.Han, saldırının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığını belirterek, “Bu üç kişinin bir komplo ile bu saldırıyı gerçekleştirdiğine tam olarak inanıyorum. ISI Başkan Yardımcısı Nasir’in ismini verdiğim için FIR oluşturmuyorlar.” dedi.Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, "FIR" olarak isimlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/pakistanda-muhalefetin-mitingine-ates-acildi-imran-han-bacagindan-yaralandi-1063029175.html
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pakistan, imran han, yürüyüş, islamabad
pakistan, imran han, yürüyüş, islamabad

İmran Han, saldırıya uğradığı yerden İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını duyurdu

15:11 06.11.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMROImran Han
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkent İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını açıkladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor’da tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulunan Han, liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Vezirabad şehrinden 8 Kasım'da yürüyüş başlatacağını, kendisinin de Ravalpindi’den dahil olacağını söyledi. Han, her gün televizyonlarda konuşma yapacağını ifade ederek, “Yürüyüşe Ravalpindi’den liderlik edeceğim. Ravalpindi’ye varılması 10-15 gün sürecek” dedi.
Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdüren Han, “İsimlerini verdiğim bu kişiler, soruşturmanın başında olduğu sürece yargı komisyonu ne yapacak?” ifadesini kullandı.
Han, bu isimlerin istifa etmeleri gerektiğini belirterek, şeffaf soruşturma için bunun gerekli olduğunu vurguladı.
Pencap’ta PTI’nın hükümette olmasına rağmen saldırganın soruşturma görüntüsünün basına sızdırıldığını anımsatan Han, bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladı.
Han, saldırının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığını belirterek, “Bu üç kişinin bir komplo ile bu saldırıyı gerçekleştirdiğine tam olarak inanıyorum. ISI Başkan Yardımcısı Nasir’in ismini verdiğim için FIR oluşturmuyorlar.” dedi.
Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, "FIR" olarak isimlendiriliyor.
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