https://sputniknews.com.tr/20221106/ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-12-ildeki-kura-takvimi-belli-oldu-1063121562.html

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T12:05+0300

2022-11-06T12:05+0300

2022-11-06T12:05+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

sosyal konut

kura

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20221105/sosyal-konut-projesinde-kura-tarihi-belli-oldu-1063104622.html

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çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, sosyal konut, kura