https://sputniknews.com.tr/20221106/ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-12-ildeki-kura-takvimi-belli-oldu-1063121562.html
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T12:05+0300
2022-11-06T12:05+0300
2022-11-06T12:05+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
sosyal konut
kura
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221105/sosyal-konut-projesinde-kura-tarihi-belli-oldu-1063104622.html
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çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, sosyal konut, kura
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, sosyal konut, kura
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.
İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut